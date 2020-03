Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokals

Im DFB-Pokal stehen die Paarungen im Viertelfinale an. Goal zeigt, wo 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Geht das Märchen des 1. FC Saarbrücken weiter? Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfangen die Saarländer den Bundesligisten . Anstoß ist am Dienstag, den 3. März, um 18.30 Uhr.

In der ersten Runde des Wettbewerbs warf Saarbrücken den Zweitligisten raus, danach musste der aus Liga eins dran glauben. Auch den erwischte es im Achtelfinale, 5:3 hieß es letztlich nach Elfmeterschießen.

Düsseldorfs Weg in die Runde der letzten Acht ebneten Siege über den FC 08 Villingen (3:1), (2:1) und schließlich den (5:2). Nun geht es um den Einzug ins Halbfinale!

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung des DFB-Pokals.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf? Der auf einen Blick

Duell 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf Datum Dienstag, 3. März 2020 | 18.30 Uhr Ort Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen Zuschauer 6.800 Plätze

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf live im TV?

1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf wird am Dienstag, 3. März 2020, live im TV gezeigt / übertragen. Wo genau Fans das Spiel verfolgen können, wird nun erklärt.

Sky zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf live im TV

Vorab die schlechte Nachricht: 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf ist die einzige Begegnung im Viertelfinale, die nicht im Free-TV übertragen wird. Interessierte Fans müssen sich also eine andere Alternative suchen, um die Partie live verfolgen zu können. Sky hat in diesem Jahr die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele im DFB-Pokal und somit auch die Partie Saarbrücken vs. Düsseldorf im Angebot.

Voraussetzung ist dafür allerdings ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, denn ohne dieses habt Ihr keinen Zugriff auf die Sender von Sky. Hier gibt es dazu alle Informationen.

1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf: Sky zeigt / überträgt das Einzelspiel im TV

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator : Jonas Friedrich

: Jonas Friedrich Kanal: Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Da ab dem Viertelfinale keine Spiele mehr zeitgleich stattfinden, fällt die Option einer Konferenz logischerweise weg.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM?

Dass das Spiel zwischen Saarbrücken und der Fortuna aus Düsseldorf live im TV übertragen / gezeigt wird, wissen wir bereits. Nun wollen wir Euch erklären, wie das Viertelfinale via LIVE-STREAM verfolgt werden kann.

Sky Go überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf am Dienstag im LIVE-STREAM

Parallel zum TV-Bild haben Sky-Kunden die Möglichkeit, das Spiel im DFB-Pokal-Viertelfinale im Internet zu sehen. Das geht mit dem Online-Dienst Sky Go, der allen Abonnenten des Pay-TV-Senders zur Verfügung steht.

Auch hier gilt wieder: Ein Abo ist Voraussetzung, um den Dienst nutzen zu können. Alle Kunden von Sky erhalten einen Login für Sky Go, mit dem sie auch auf mobilen Endgeräten Zugriff auf die Übertragung im LIVE-STREAM bekommen.

Hier 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf live auf Sky mit Android-Geräten sehen: Sky Go für Android-Geräte - Google-Play-Store

Hier 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf live auf Sky mit Apple-Geräten sehen: Sky Go für Apple-Geräte - iTunes-Store

Sky Ticket zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf im LIVE-STREAM

Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Abonnement bei Sky? Dann ist Sky Ticket etwas für Euch! Dort kann 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls im LIVE-STREAM verfolgt werden.

Bei Sky Ticket gibt es die Möglichkeit, für 9,99 Euro pro Monat das Sport-Paket zu buchen, mit dem Ihr alle Konferenzen der , und seht. Außerdem zum Programm gehören: alle Einzelspiele oder die Konferenz der Premier League und eben der DFB-Pokal. Dieses Angebot ist jederzeit monatlich kündbar.

DFB-Pokal: Onefootball zeigt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf per App im LIVE-STREAM

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf wird am Dienstag somit sowohl live im TV als auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Eine weitere Option soll Euch aber nicht vorenthalten werden.

Auch in der App Onefootball gibt es einen LIVE-STREAM der Begegnung, doch auch dieser ist nicht kostenfrei verfügbar. Einfach in der App das Viertelfinale auswählen und dieses dann als Einzelspiel buchen. Pro Pokalspiel zahlt Ihr nur 3,99 Euro. Hier gibt's alle weiteren Informationen zu diesem alternativen Service.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf live im TV und LIVE-STREAM?

1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky (Pay-TV) ... LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket / Onefootball-App ... LIVE-TICKER GOAL.com

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf? Der Direktvergleich

1. FC SAARBRÜCKEN (wettbewerbsübergreifend bislang 114 Duelle) FORTUNA DÜSSELDORF 1 Siege 7 9 Unentschieden 9 7 Niederlagen 1 18 Tore 31

1. FC Saarbrücken vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Mannschaften werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.