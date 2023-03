Der FC Porto ist einer der größten Vereine seines Landes. Aber haben die Portugiesen schon einmal die Champions League gewonnen?

Deco, Ricardo Quaresma, Hulk, Radamel Falcao, José Mourinho als Trainer - die Historie des FC Porto ist voll von großen Namen.

Das Team aus der Hafenstadt im Norden Portugals ist zusammen mit den beiden Lissaboner Schwergewichten Sporting und Benfica einer der bekanntesten Vereine des Landes - und hat bereits 30-mal die portugiesische Meisterschaft gewonnen.

Aber stand der FC Porto auch in der Champions League schon einmal ganz oben? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Hat der FC Porto schon einmal die Champions League gewonnen?

Die Antwortet lautet: Ja! Und sogar mehr als nur einmal.

Der erste Triumph gelang den Portugiesen noch im Europapokal der Landesmeister, wie die Champions League bis 1992 hieß. In der Saison 1986/87 stemmte Porto erstmals den Henkelpott in die Höhe.

Damals gab es noch keine Gruppenphase, stattdessen musste man "nur" vier K.o.-Runden überstehen, um es ins Finale zu schaffen. Porto setzte sich dabei zunächst problemlos gegen Rabat Ajax FC aus Malta durch, in der zweiten Runde hatte dann der FC Vitkovice aus Tschechien das Nachsehen.

Im Viertelfinale gelang ein knappes Weiterkommen gegen den dänischen Vertreter Bröndby, ehe man durch zwei 2:1-Siege im Halbfinale gegen Dynamo Kiew ins Endspiel einzog. Dort wartete dann am 27. Mai 1987 in Wien der FC Bayern - und trotz langer 1:0-Führung für die Münchener drehten die Portugiesen die Partie in der Schlussphase noch und gewannen durch Tore von Rabah Madjer (77.) sowie Juary (80.) am Ende mit 2:1.

Porto gewinnt 2004 mit Mourinho die Champions League

Den zweiten Champions-League-Titel für Porto gab es dann 2004 unter dem großen José Mourinho. In der Gruppenphase gelang als Zweiter hinter Real Madrid und deutlich vor Marseille und Partizan Belgrad der Einzug in die K.o.-Phase.

Es folgte ein dramatischer Sieg gegen Manchester United im Achtelfinale, im Viertelfinale wurde Olympique Lyon ausgeschaltet und im Halbfinale reichte ein 1:0-Erfolg im Rückspiel, um Deportivo La Coruna das Nachsehen zu geben.

Das Endspiel zweier Überraschungsteams war damit erreicht, am 26. Mai 2004 ging es in Gelsenkirchen gegen die AS Monaco. Mittelfeldstar Carlos Alberto brachte Porto kurz vor der Pause in Führung, Tore von Deco und Dimitri Alenitschew sorgten später für den 3:0-Endstand. Der zweite CL-Titel des FC Porto war damit perfekt.

FC Porto, Champions-League-Sieger: Die zwei Titelgewinne im Überblick

SAISON GEGNER IM FINALE ERGEBNIS / ORT 1986/87 FC Bayern München 2:1 / Wien 2003/04 AS Monaco 3:0 / Gelsenkirchen

FC Porto in der Champions League: Was war die beste CL-Saison seit 2004?

Seit dem zweiten Titelgewinn 2004 waren vier Viertelfinal-Teilnahmen die besten CL-Ergebnisse des FC Porto.

2008/09 scheiterte man dabei knapp an Manchester United, in der Saison 2014/15 war man nach einem 3:1-Hinspielsieg gegen den FC Bayern dann schon ganz nahe dran am Halbfinale - das Rückspiel ging aber mit 1:6 verloren.

2018/19 und 2020/21 schied Porto in der Runde der letzten Acht indes jeweils gegen den späteren Sieger aus - zunächst gegen Liverpool, dann gegen Chelsea.

