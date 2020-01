1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER - die Übertragung der 3. Liga

Der 1. FC Magdeburg empfängt am 21. Spieltag der 3. Liga den FSV Zwickau. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die ist zurück aus der Winterpause und hat gleich einen Kracher im Programm. Am heutigen Samstag treffen im Rahmen des 21. Spieltags der 1. FC Magdeburg und der FSV Zwickau aufeinander. Anstoß in der MDCC-Arena ist um 14 Uhr.

Die beiden Ost-Klubs trennen vor dem Duell nur drei Punkte. Sowohl für den Absteiger Magdeburg (12. Platz) als auch für die Zwickauer (14.) geht es zunächst darum, sich möglichst schnell aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

Die Magdeburger verstärkten sich dafür in der Winterpause mit dem Angreifer Daniel Steininger, der zuletzt bei unter Vertrag stand. Zwickau muss derweil auf einen Leistungsträger verzichten. So fehlt Torjäger Elias Huth mit einem Mittelfußbruch voraussichtlich bis Ende März.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung von Magdeburg gegen Zwickau im TV und LIVE-STREAM. Klickt Euch zudem kurz vor Spielbeginn für die offiziellen Aufstellungen rein!

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die Daten zum Spiel der 3. Liga

Duell 1. FC Magedburg vs. FSV Zwickau Datum Sa., 25. Januar 2019 | 14 Uhr Ort MDCC-Arena , Magdeburg Zuschauer 25.000 Plätze

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga heute im TV sehen

In der 3. Liga teilen sich der Pay-TV-Anbieter MagentaSport und das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Übertragungsrechte. Während MagentaSport jedes Spiel zeigt, werden auf den Lokalsendern der ARD jedoch nur ausgewählte Partien übertragen.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im Free-TV sehen

Die gute Nachricht für alle Fans des 1. FC Magdeburg und des FSV Zwickau: Das Ost-Duell ist eine von zwei Partien, die am 21. Spieltag im Free-TV gezeigt werden. Magdeburg gegen Zwickau läuft live im MDR.

Kurz vor Anpfiff begrüßen Euch Kommentator Rene Kindermann und die Moderatoren Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann aus der MDCC-Arena in Magdeburg. Neben Magdeburg vs. Zwickau wird auch die Partie Meppen vs. Waldhof Mannheim im Free-TV übertragen (NDR).

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im Pay-TV bei MagentaSport

Neben dem MDR übertragt auch der Telekom-Sportsender MagentaSport das Aufeinandertreffen der beiden Ost-Klubs. Die Übertragung startet um 13.45 Uhr auf dem Sat-Kanal von MagentaSport. Dabei könnt Ihr zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz wählen.

Um das Angebot der Telekom nutzen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Das gibt es für Telekomkunden ein Jahr lang grati , anschließend werden 4,95 Euro monatlich fällig. Wer keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt monatlich 16,95 Euro im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Alle weiteren Infos zu Angebot und Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport!

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's

Ihr wollt Magdeburg vs. Zwickau per LIVE-STREAM an Eurem Tablet, Laptop oder Smartphone verfolgen? Dann habt Ihr erneut zwei Alternativen.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-STREAM des MDR sehen

Der MDR bietet Euch neben der Übertragung im TV auch einen LIVE-STREAM auf der Website des ARD-Lokalsenders. Der Stream entspricht dabei der TV-Sendung und ist ebenfalls kurz vor Anpfiff verfügbar.

Hier kommt Ihr zum Stream auf mdr.de.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-STREAM bei MagentaSport sehen

MagentaSport ist nur nicht ein Kanal im Fernsehen, sondern auch ein Streaming-Portal, das alle Spiele der 3. Liga live überträgt. Somit könnt Ihr heute Nachmittag Magdeburg gegen Zwickau via LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de streamen.

Die Berichterstattung startet deshalb auch hier um 13.45 Uhr eine viertel Stunde vor Anstoß. Analog zum TV habt Ihr auch im Stream die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenz.

Voraussetzung ist jedoch auch hier das Abonnement bei MagentaSport. Wie Ihr das bekommt, lest Ihr im obigen Abschnitt oder auf der MagentaSport-Homepage. Wer bereits ein Abo besitzt, kann sich unter diesem Link direkt zum Spiel klicken!

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Partie weder im MDR noch auf MagentaSport verfolgen? Dank dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem immer auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn werdet Ihr von unserem Tickerer mit interessanten Fakten und Statistiken zum Spiel versorgt. Während der Partie erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen zum Spielgeschehen und verpasst keine wichtige Szene.

Klickt Euch direkt hier zum LIVE-TICKER auf Goal.com oder ladet Euch die kostenlose Goal-App für iOS und Android herunter.

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des 1. FC Magdeburg und des FSV Zwickau.

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die Bilanz

1. FC Magedburg (bisher 72 Duelle) FSV Zwickau 38 Siege 19 15 Unentschieden 15 19 Niederlagen 38 145 Tore 82

1. FC Magdeburg vs. FSV Zwickau: Die Berichterstattung im Überblick