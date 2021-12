1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der 3. Liga heute live

Zum Abschluss der Hinrunde der Drittliga-Saison 2021/22 wartet ein echter Leckerbissen auf alle Fußballfans, wenn der 1. FC Magdeburg den VfL Osnabrück empfängt. Anpfiff des Duells der beiden Aufstiegskandidaten ist am Samstag, 11. Dezember 2021, um 14.00 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg. Wie Ihr die Begegnung im Free-TV verfolgen könnt, wo Ihr LIVE-STREAMS sowieso Highlights findet und welchen LIVE-TICKER wir Euch empfehlen, lest Ihr im weiteren Textverlauf.

Der 1. FC Magdeburg ist derzeit das Maß aller Dinge in der 3. Liga. Nach 18 Spieltagen führen die Elbstädter die Tabelle mit fünf Zählern Vorsprung vor Eintracht Braunschweig an und haben die Herbstmeisterschaft bereits sicher. In den vergangenen neun Partien holte die Elf von Trainer Christian Titz starke acht Siege und steht somit mehr als verdient an der Spitze der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Profifußball. Besonders Baris Atik, offensiver Mittelfeldspieler des 1. FCM, dominiert die Liga nach Belieben und hat nach 16 absolvierten Begegnungen bereits 17 Scorerpunkte auf dem Konto.

Beim VfL Osnabrück läuft es hingegen nicht ganz so gut wie bei Magdeburg. Nach dem Zweitliga-Abstieg in der vergangenen Spielzeit rangiert der VfL aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, der Abstand zum Relegationsrang drei ist mit zwei Zählern allerdings mehr als überschaubar. Ein Erfolg gegen den Tabellenführer dürfte nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie Auftrieb verleihen und die Mannschaft von der Bremer Brücke in eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde bringen. Doch vor allem auf heimischem Rasen sind die Magdeburger eine Macht und holten bisher 19 von 24 möglichen Punkten.

Gelingt dem FCM der krönende Abschluss einer fast perfekten Hinrunde oder pirschen sich die Gäste aus dem Nordwesten der Republik noch näher an die begehrten Aufstiegsplätze heran? Das entscheidet sich am Samstag ab 14.00 Uhr - und Ihr könnt live dabei sein.

1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute live: Die Partie der 3. Liga in der Übersicht

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück

Wettbewerb: 3. Liga, 19. Spieltag

Datum: 11. Dezember 2021, 14.00 Uhr

Austragungsort: MDCC-Arena, Magdeburg

1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück: Läuft die 3. Liga live im Free-TV?

Fußball-Übertragungen live im Free-TV sind seit einigen Jahren eine Seltenheit geworden. In den meisten Fällen ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem der großen Anbieter wie Sky oder DAZN vonnöten, um in den Genuss der Live-Events zu kommen.

Die 3. Liga bildet in dieser Hinsicht allerdings eine Ausnahme. So werden pro Spieltag zwei oder drei Partien auf den dritten Programmen bzw. den Regionalsendern der ARD übertragen und sind somit im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar.

1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück: Die 3. Liga heute live im Free-TV und LIVE-STREAM bei NDR und MDR

An diesem Wochenende gehört auch das Duell der Magdeburger mit dem VfL zu den drei Spielen im Free-TV und steht Euch somit auch ohne Abschluss eines Abonnements zur Verfügung. Sowohl MDR als auch NDR zeigen das Drittliga-Match.

Solltet Ihr über keinen Fernsehanschluss verfügen, stehen für Euch auch die LIVE-STREAMS von NDR und MDR bereit. Besucht dafür die jeweilige Website, sucht den Stream raus, lehnt Euch zurück und genießt das vielversprechende Aufeinandertreffen kostenlos im LIVE-STREAM.

1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Alternativ könnt Ihr auch einen LIVE-STREAM via Magenta Sport, dem Streamingdienst der Telekom, abrufen. Dort könnt Ihr nicht nur die Partie zwischen Magdeburg und Osnabrück verfolgen, sondern habt die Möglichkeit, die Konferenz zur 3. Liga zu sehen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Seid Ihr bereits Telekom-Kunde, kostet Euch das Jahresabo umgerechnet 4,95 Euro monatlich, das Monatsabo 9,95 Euro. Zweiteres gewährt Euch eine höhrere Flexibilität bezüglich einer Kündigung. Seid Ihr in keinem bestehenden Vertragsverhältnis mit der Telekom, kostet Euch das Jahresabo umgerechnet 9,95 Euro und das Monatsabo 16,95 Euro. Habt Ihr Euch erst einmal registriert, ist es Euch überlassen, ob Ihr via Smart-TV, App oder Webbrowser streamt - einzig eine stabile Internetverbindung ist unabdingbar.

1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück heute live: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga

Solltet Ihr am Samstagnachmittag keine Zeit haben, wollt Tore und die spielentscheidenden Szenen aber im Nachgang sehen, dann greift auf die Zusammenfassungen zurück. Entsprechende Highlight-Clips werden bei Magenta Sport und auf der Website des DFB hochgeladen, darüber hinaus findet Ihr diese auch auf den YouTube-Kanälen.

Zudem hält euch GOAL natürlich auch mit dem LIVE-TICKER zum Gastspiel der Osnabrücker in Magdeburg auf dem Laufenden. Ihr wollt nahezu in Echtzeit informiert werden? Dann ist das die perfekte Lösung für Euch!

1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück: Die Übertragung der 3. Liga heute live

Begegnung Magdeburg vs. Osnabrück Wettbewerb 3. Liga, 19. Spieltag Anpfiff 11. Dezmber, 14.00 Uhr Free-TV MDR, NDR Pay-TV Magenta Sport LIVE-STREAM MDR, NDR, Magenta Sport LIVE-TICKER GOAL

1. FC Magdeburg vs. VfL Osnabrück, 3. Liga live: Die Aufstellungen

Sobald die Coaches ihre Aufstellungen bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.