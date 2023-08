FC Liverpool: Wird BVB-Angreifer Karim Adeyemi der Nachfolger von Mohamed Salah?

Aus Saudi-Arabien gibt es ein Mega-Angebot für Mohamed Salah vom FC Liverpool. Wird ein BVB-Star bei einem Abgang sein Nachfolger?

WAS IST PASSIERT? Dem FC Liverpool droht möglicherweise der Verlust von Superstar Mohamed Salah. Um diesen aufzufangen, soll Jürgen Klopp sich eine Liste von Spielern zusammengestellt haben, die als Ersatz für den Ägypter in Frage kommen. Ein Spieler, der auf dieser Liste steht, ist laut dem Portal Calciomercato Borussia Dortmunds Karim Adeyemi.

WAS IST DER HINTERGRUND? Salah hat die Reds offenbar über seinen Wechselwunsch informiert, Al-Ittihad lockt den 31-Jährigen mit einem Mega-Gehalt angeblich in die Saudi Pro League. Sein Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis 2025.

WIE GEHT ES WEITER? Es heißt, dass Klopp den Flügelsprinter "sehr schätzt". Nachdem er beim BVB vor allem als breiter Flügelspieler auf der linken Seite überzeugen könnte, müsste er bei den Reds dann wieder in seine Salzburger Rolle als inverser Rechtsaußen schlüpfen.

Der 21-Jährige wäre allerdings sicherlich nicht billig zu bekommen, schließlich läuft sein Vertrag in Dortmund bis 2027. Neben Adeyemi soll Liverpool auch Leroy Sané vom FC Bayern im Blick haben.

DIE BILDER ZUR NEWS: