FC Liverpool vs. West Ham United: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Premier League

Der FC Liverpool empfängt West Ham United in der Premier League. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 27. Spieltag der Premier League trifft der auf . Anstoß der Partie ist am Montag, den 24. Feburar, um 21 Uhr in Anfield (Liverpool).

Der FC Liverpool zieht weiter einsam seine Kreise an der Spitze der Premier League. Nach 26 absolvierten Spielen hat das Team von Trainer Jürgen Klopp 76 Punkte auf dem Konto und ist weiterhin ungeschlagen.

West Ham United befindet sich derweil mit 24 Zählern mitten im Abstiegskampf. Gelingt den Hammers heute eine Überraschung in Liverpool oder setzen sich die Reds souverän durch?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Premier-League-Duell zwischen dem FC Liverpool und West Ham United heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Liverpool - West Ham United heute live: Das Duell auf einen Blick

Duell FC Liverpool - West Ham United Datum Montag, 24. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Anfield, Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool vs. West Ham United heute live im TV schauen: So geht's!

Zunächst die schlechte Nachricht vorweg: Das Kräftemessen zwischen Liverpool und West Ham wird leider nicht im frei empfangbaren TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, das Premier-League-Spiel live zu verfolgen, gibt es im Pay-TV.

FC Liverpool vs. West Ham: Die Premier League heute live im TV bei Sky

Der Bezahlsender Sky ist im Besitz der Übertragungsrechte für die englische Premier League. Somit wird dort auch die heutige Begegnung zwischen Liverpool und West Ham United live zu sehen sein.

Die Vorberichterstattung beginnt bei Sky zehn Minuten vor Anpfiff - also um 20.50 Uhr. Die Übertragung der Partie Liverpool vs. West Ham United läuft auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Dort könnt Ihr das Spiel live und in voller Länge verfolgen.

FC Liverpool vs. West Ham United heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung : Montag, 24. Februar, 20.50 Uhr

: Montag, 24. Februar, 20.50 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Übertragung des Einzelspiels : Sky Sport 1 & Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 & Sky Sport 1 HD Kommentator : Jonas Friedrich

Um die Begegnung live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender, das Ihr in verschiedenen Paketen und zu unterschiedlichen Preisen buchen könnt. Um die Premier League und somit auch Liverpool vs. West Ham live sehen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket.

Alle Infos zum Sky-Abo findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders.

FC Liverpool gegen West Ham United: Die Premier League im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Alternativ zur TV-Übertragung besteht auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und West Ham United heute abend im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei gibt es zwei Optionen:

Liverpool vs. West Ham: Sky Go zeigt die Partie im LIVE-STREAM

Wer bereits Sky-Kunde ist und eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat, erhält damit automatisch auch einen PIN für Sky Go. Damit könnt Ihr Euch nun online einloggen und das Programm von Sky auch per LIVE-STREAM auf Eurem mobilen Gerät verfolgen.

Die Nutzung von Sky Go setzt voraus, dass man ein Sky-Abo besitzt. Zudem wird die zugehörige App benötigt, die in den gängigen Stores zum Download bereit steht:

Sky Ticket zeigt / überträgt Liverpool vs. West Ham heute im LIVE-STREAM

Es gibt noch eine weitere Alternative, Liverpool gegen West Ham im LIVE-STREAM anzuschauen: Wenn Ihr spontan in den Genuss von Live-Sport kommen möchtet, aber auf ein langfristiges Abonnement verzichten wollt, könnt Ihr auf Sky Ticket zurückgreifen.

Den Zugang zur Plattform schaltet Ihr im Gegensatz zu Sky Go mit einer separaten Zahlung frei, anschließend könnt Ihr hier ebenfalls das Heimspiel des FC Liverpool gegen West Ham United im LIVE-STREAM verfolgen.

Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

FC Liverpool vs. West Ham United heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Liverpool und West Ham bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

FC Liverpool vs. West Ham United: Die Premier-League-Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Liverpool gegen West Ham heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Gar kein Problem, denn Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Liverpool vs. West Ham United an.

Bereits 20 Minuten vor Spielbeginn erfahrt Ihr im LIVE-TICKER sämtliche wissenswerten Informationen rund um die Begegnung. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr keinerlei spielentscheidende Szenen aus Liverpool. Klickt Euch mal rein!