Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoPSV Eindhoven
Hier live sehen!
Andreas Pfeffer

FC Liverpool vs. PSV Eindhoven live: Wer zeigt / überträgt die Champions League im Live Stream und live im TV?

In Champions League spielt heute der FC Liverpool gegen die PSV Eindhoven. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Champions League steigen am heutigen Mittwoch, 26. November, neun Partien des fünften Spieltags der Ligaphase. Auch der FC Liverpool ist im Einsatz. Die Reds empfangen um 21 Uhr im Anfield-Stadium den niederländischen Spitzenverein PSV Eindhoven. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Liverpool vs. PSV Eindhoven heute live im Free-TV und Livestream?

DAZNHier ansehen
Heute werden alle Champions-League-Partien bei DAZN übertragen. Liverpool vs. Eindhoven könnt Ihr im Livestream auf der Website und in der App mit dem Kommentar von Uli Hebel verfolgen. Die Begegnung ist zudem Teil der von Marcel Seufert kommentierten Konferenz. Diese läuft auch auf dem linearen TV-Sender DAZN 2.  Ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen ist ein DAZN-Unlimited-Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Liverpool gegen PSV Eindhoven

crest
Champions League - Champions League
Anfield

Liverpool vs PSV Eindhoven: Aufstellungen

Liverpool vs PSV Eindhoven Aufstellungen

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestPSV
25
G. Mamardashvili
17
C. Jones
5
Ibrahima Konaté
4
C
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
11
M. Salah
10
A. Mac Allister
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike
32
M. Kovar
22
C
J. Schouten
3
Y. Gasiorowski
2
A. Salah-Eddine
8
S. Dest
5
I. Perisic
27
D. Man
34
I. Saibari
23
J. Veerman
17
Mauro Junior
20
G. Til

4-2-3-1

PSVAway team crest

LIV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

PSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Bosz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Liverpool

Der FC Liverpool steckt in einer Krise. In der Premier League sind die Reds nach der 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest auf Platz zwölf abgerutscht. In den letzten zehn Spielen setzte es sieben Niederlagen für das Team von Trainer Arne Slot. In der Champions League ist es nach vier Spielen mit neun Punkten Siebter. Cody Gakpo trifft heute seinen ehemaligen Arbeitgeber

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images

Niederlande Eredivisie
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
FC Volendam crest
FC Volendam
VOL
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Liverpool crest
Liverpool
LIV

News über PSV Eindhoven

Die PSV ist in der heimischen Liga klarer Spitzenreiter. In der Champions League hat sie noch alle Chancen die nächste Runde zu erreichen. Mit fünf Punkten liegt sie im breiten Mittelfeld. Ein Sieg in Liverpool würde die Chancen natürlich steigern. Dass ein Sieg an der Anfield Road nicht unmöglich ist haben die vergangenen Wochen gezeigt.

psvGetty Images

Form

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

PSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

LIV

Letzte 5 Spiele

PSV

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

12

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Liverpool vs PSV Eindhoven: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0