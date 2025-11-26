FC Liverpool vs. PSV Eindhoven live: Wer zeigt / überträgt die Champions League im Live Stream und live im TV?

In der Champions League steigen am heutigen Mittwoch, 26. November, neun Partien des fünften Spieltags der Ligaphase. Auch der FC Liverpool ist im Einsatz. Die Reds empfangen um 21 Uhr im Anfield-Stadium den niederländischen Spitzenverein PSV Eindhoven.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Liverpool vs. PSV Eindhoven heute live im Free-TV und Livestream?
|DAZN
|Hier ansehen
Anstoßzeit Liverpool gegen PSV Eindhoven
Liverpool vs PSV Eindhoven: Aufstellungen
News über Liverpool
Der FC Liverpool steckt in einer Krise. In der Premier League sind die Reds nach der 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest auf Platz zwölf abgerutscht. In den letzten zehn Spielen setzte es sieben Niederlagen für das Team von Trainer Arne Slot. In der Champions League ist es nach vier Spielen mit neun Punkten Siebter. Cody Gakpo trifft heute seinen ehemaligen Arbeitgeber
Getty Images
News über PSV Eindhoven
Die PSV ist in der heimischen Liga klarer Spitzenreiter. In der Champions League hat sie noch alle Chancen die nächste Runde zu erreichen. Mit fünf Punkten liegt sie im breiten Mittelfeld. Ein Sieg in Liverpool würde die Chancen natürlich steigern. Dass ein Sieg an der Anfield Road nicht unmöglich ist haben die vergangenen Wochen gezeigt.
Getty Images