Zum Abschluss der dritten Runde im FA Cup treffen am heutigen Montag (12. Januar) der FC Liverpool und der FC Barnsley aufeinander. Ab 20.45 Uhr rollt im Anfield Stadium in Liverpool der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst - einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

FC Liverpool vs. FC Barnsley heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den FA Cup?

Der FA Cup wird hierzulande ab der laufenden Spielzeit live und exklusiv von DAZN ausgestrahlt. Pünktlich zum Anpfiff beginnt im Steam über App und Website die Übertragung, Uli Hebel wird das Ganze kommentieren.

Bei DAZN habt Ihr mehrere Abo-Pakete zur Auswahl. Für den FA Cup braucht reicht das kleinere Paket, DAZN SuperSports aus.

Anstoßzeit Liverpool gegen Barnsley

Liverpool vs. Barnsley: Aufstellungen

Liverpool vs Barnsley Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer A. Slot Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Hourihane

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News zu Liverpool und Barnsley

Der FC Liverpool holte unter der Woche in der Premier League ein Remis gegen Tabellenführer Arsenal. Mit dem Titelrennen werden die Reds voraussichtlich in dieser Saison aber nichts mehr zu tun haben.

Für Florian Wirtz scheint kürzlich nach Anfangsproblemen der Bann ein wenig gebrochen zu sein. Nach einer langen Torflaute traf der Nationalspieler Ende Dezember erstmals in einem Pflichtspiel im Trikot der Reds.

Mit Barnsley dürfte eine sehr machbare Aufgabe auf Liverpool warten. Der englische Zweitligist hat von den vergangenen zehn Spielen nur eines gewonnen.

Form

Bilanz direkte Duelle

LIV Letztes Spiel BAR 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Liverpool 1 - 2 Barnsley 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Liverpool vs. Barnsley: Die Tabellen

