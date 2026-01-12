Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
England FA Cup
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoBarnsley
Hier live sehen!
GOAL

FC Liverpool vs. FC Barnsley heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den FA Cup?

Der FC Liverpool bekommt es im FA Cup heute mit dem FC Barnsley zu tun. Wer das Ganze im TV und Livestream überträgt? Das verrät GOAL!

Zum Abschluss der dritten Runde im FA Cup treffen am heutigen Montag (12. Januar) der FC Liverpool und der FC Barnsley aufeinander. Ab 20.45 Uhr rollt im Anfield Stadium in Liverpool der Ball. 

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst - einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

FC Liverpool vs. FC Barnsley heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den FA Cup?

Der FA Cup wird hierzulande ab der laufenden Spielzeit live und exklusiv von DAZN ausgestrahlt. Pünktlich zum Anpfiff beginnt im Steam über App und Website die Übertragung, Uli Hebel wird das Ganze kommentieren.

Bei DAZN habt Ihr mehrere Abo-Pakete zur Auswahl. Für den FA Cup braucht reicht das kleinere Paket, DAZN SuperSports aus.

England FA Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Barnsley crest
Barnsley
BAR
DAZNHier ansehen

Anstoßzeit Liverpool gegen Barnsley

crest
England FA Cup - FA Cup
Anfield

FCLGetty

Liverpool vs. Barnsley: Aufstellungen

Liverpool vs Barnsley Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Hourihane

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News zu Liverpool und Barnsley

Der FC Liverpool holte unter der Woche in der Premier League ein Remis gegen Tabellenführer Arsenal. Mit dem Titelrennen werden die Reds voraussichtlich in dieser Saison aber nichts mehr zu tun haben.

Für Florian Wirtz scheint kürzlich nach Anfangsproblemen der Bann ein wenig gebrochen zu sein. Nach einer langen Torflaute traf der Nationalspieler Ende Dezember erstmals in einem Pflichtspiel im Trikot der Reds. 

Mit Barnsley dürfte eine sehr machbare Aufgabe auf Liverpool warten. Der englische Zweitligist hat von den vergangenen zehn Spielen nur eines gewonnen.

Form

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

LIV

Letztes Spiel

BAR

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

Liverpool vs. Barnsley: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0