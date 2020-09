FC Liverpool vor Transfer von Diogo Jota von den Wolverhampton Wanderers

Nach Thiago wird der FC Liverpool einen weiteren großen Transfer tätigen. Man hat sich mit Diogo Jota von den Wolves einigen können.

Der steht nach Informationen von Goal und SPOX unmittelbar vor einem Transfer von Diogo Jota.

Der Offensivspieler hat einem Fünfjahresvertrag beim englischen Meister zugestimmt, als Ablöse wird eine Summe von bis zu 49 Millionen Euro (45 davon garantiert) für den portugiesischen Nationalspieler fällig.

Nach der Verpflichtung von Thiago, der vom FC Bayern München kam, wird Jota der zweite große Transfer in diesem Sommer. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann damit das Trio um Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino entlasten. Für die Wolves erzielte er in 131 Spielen 44 Tore.

FC Liverpool: Jota kommt, Hoever im Gegenzug zu den Wolves

Eine große Rolle, um den Transfer realisieren zu können, spielte die Bereitschaft der Wolves für eine flexible Zahlung. Nur zehn Prozent der Ablösesumme werden in den nächsten zwölf Monaten fällig.

Im Gegenzug wird Liverpool-Talent Ki-Jana Hoever nach Wolverhampton wechseln. Für den niederländischen Abwehrspieler erhalten die Reds zehn Millionen Euro. Durch Zusatzzahlungen kann diese Summe auf 15 Millionen ansteigen. Außerdem sicherte man sich bei einem zukünftigen Transfer 15 Prozent der Ablöse. Auch und haben sich in den vergangenen Wochen nach Hoever erkundigt.