FC Liverpool: Richarlison stichelt gegen Virgil van Dijk

Am Sonntag trifft Richarlison im direkten Duell auf Virgil van Dijk. Für ihn gibt es allerdings drei bessere Verteidiger.

Torjäger Richarlison vom hat vor dem Merseyside-Derby ( So., 20 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen seinen Kontrahenten Virgil van Dijk gestichelt. Für den Brasilianer gehört der überragende Abwehrspieler des nicht zu den drei besten Verteidigern der Welt.

In einem Interview mit Desimpedidos führte Richarlison über den Zweiten der vergangenen Ballon-d'Or-Vergabe an: "Die Leute reden viel über ihn. Und ja, er ist ein toller Verteidiger. Aber ich habe ihn schon ausgedribbelt. Er wurde unter die Top-drei der Welt gewählt, weil er eine tolle Saison hatte. Aber für mich gibt es bessere Verteidiger."

FC Liverpool: Richarlison sieht drei bessere Verteidiger als Virgil van Dijk

Gefragt, welche Defensivkräfte denn stärker als van Dijk seien, antwortete der 28-Jährige: "Thiago Silva, Marquinhos und Sergio Ramos."

Vor wenigen Wochen erst hatte Ex-Chelsea-Star Michael Ballack van Dijks Leistungen relativiert und damit auf der Insel kontroversen Diskussionen ausgelöst.

Der ehemalige Kapitän der DFB-Elf sagte damals: "Virgil van Dijk hat sehr viel Glück, dass er in einer Ära spielen darf, in der Drogba, Lampard, Alan Shearer, Henry, Rooney, Van Persie, Tevez, Adebayor und Diego Costa nicht mehr in der Premier League spielen. Kein Wunder, dass viele denken, er sei der beste Verteidiger in der Liga."