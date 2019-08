FC Liverpool veröffentlicht limitiertes Sondertrikot

Liverpool und New Balance veröffentlichen ein neues limitiertes Sondertrikot, das wie im vergangenen Jahr schnell vergriffen sein dürfte.

Der und New Balance präsentieren ein neues limitiertes Sondertrikot, das sogenannte Blackout-Trikot.

Das in schwarzer Farbe gehaltene Shirt ist vom diesjährigen Heimtrikot inspiriert und knüpft an die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Liverpool-Legende Bob Paisley an.

Das Nadelstreifendesign erinnert dabei an die Saison 1982/83, in der Paisley an der Seitenlinie der Reds saß. Im Nackenbereich des Shirts findet sich zudem eine Unterschrift von Paisley.