FC Liverpool verleiht Rhian Brewster an Swansea City

Angreifer Rhian Brewster wird in der Rückrunde für Swansea City auf Torejagd gehen. Der 19-Jährige kommt leihweise vom Premier-League-Spitzenreiter .

Brewster soll Swansea dabei helfen, nach zwei Jahren in der zweitklassigen wieder in die Premier League zurückzukehren. Aktuell stehen die Waliser auf dem sechsten Rang, der noch zur Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs berechtigen würde.

Rhian Brewster has joined the #Swans on loan for the remainder of the season!



