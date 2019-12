FC Liverpool verlängert Vertrag mit James Milner bis 2022

Der amtierenden Champions-League-Sieger hat vorzeitig mit Mittelfeldspieler James Milner verlängert. Dies gab der Klub am Freitagabend bekannt.

Der Vertrag des Vize-Kapitäns, der bislang bis Sommer 2020 gültig war, läuft nun erst im Jahr 2022 aus.

"Ich bin glücklich und fühle mich geehrt, seit viereinhalb Jahren für diesen Klub spielen zu dürfen. Es ist faszinierend zu sehen, wie dieser Klub sich verändert und weiterentwickelt", wird der 33-Jährige auf der offiziellen Vereins-Homepage zitiert.

Milner wechselte im Sommer 2015 von zu den Reds und lief bereits 198-mal für die Mannschaft von der Anfield Road auf.

GET IN MILLY! 🙌



Our vice-captain has put pen to paper on a deal to prolong his Reds career beyond his fifth season with the club 🤩 https://t.co/31W8u7oifz