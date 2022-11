FC Liverpool: Virgil van Dijk nennt Olivier Giroud "Stürmer, gegen den ich am meisten gekämpft habe"

Virgil van Dijk hat über den unangenehmsten Mittelstürmer gesprochen, den er in seiner bisherigen Karriere verteidigen musste.

WAS IST PASSIERT? In der Sendung Overlap, von Manchester-United-Legende Gary Neville, wurde Virgil van Dijk nach dem unangenehmsten Mittelstürmer gefragt, den er bisher verteidigen musste. Der Niederländer enthüllte daraufhin, dass er bisher mit Olivier Giroud am meisten zu kämpfen hatte.

WAS WURDE GESAGT? Van Dijk sagte im Gespräch mit Gary Neville: "Olivier Giroud war der Stürmer, gegen den ich am meisten gekämpft habe. Ich hatte immer das Gefühl, ihn in der Hand zu haben, aber irgendwie schaffte er es immer, ein Tor gegen uns zu erzielen."

Der Innenverteidiger des FC Liverpool führte weiter aus: "Ob bei Arsenal, Chelsea oder mit Frankreich, er hat immer getroffen. In dem Jahr, in dem wir die Premier League gewannen, in der Saison 2019/20, schlugen wir Chelsea mit 5:3. Wir führten 3:0 und er schoss ein Rumpeltor, und ich dachte mir, dass wir zwar locker gewinnen, aber er immer gegen mich trifft."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zu aller erst trafen die beiden in der Premier-League-Saison 2015/16 aufeinander, seitdem hatte es van Dijk ganze zwölfmal mit dem französischen Nationalspieler zu tun. Die Bilanz: fünf zu vier Siege für Giroud, hinzu kamen sechs Treffer des Mittelstürmers. Ihr letztes Duell fand im Juli 2020 nach dem Restart der Premier League statt. Damals dominierten die Reds den FC Chelsea und gewannen mit 5:3 - Giroud konnte sich jedoch in der Torschützenliste eintragen.

