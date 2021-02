Bericht: Liverpool an Sevillas Lucas Ocampos interessiert - Tausch mit Takumi Minamino eine Option?

Der FC Liverpool befasst sich offenbar mit Lucas Ocampos vom FC Sevilla und könnte einen Tausch mit Takumi Minamino erwägen, um den Preis zu drücken.

Englands Meister FC Liverpool hat angeblich Mittelfeldspieler Lucas Ocampos von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner FC Sevilla ins Visier genommen und könnte versuchen, mit Takumi Minamino die geforderte Ablösesumme zu drücken. Das berichtet die spanische Tageszeitung La Razon.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Calciomercato von dem vermeintlichen Interesse des englischen Vereins berichtet. Nach Informationen von La Razon soll Sevilla wohl im Gegenzug über einen Transfer von Minamino nachdenken.

Tauscht Liverpool Minamino gegen Ocampos?

Ocampos besitzt in seinem bis 2024 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro. Sollte Minamino in einen möglichen Transfer einbezogen werden, könnte sein Marktwert die für Ocampos geforderte Summe um zehn Millionen Euro senken.

Minamino kam in Liverpool seit seinem Transfer von Red Bull Salzburg nur unregelmäßig zum Einsatz gekommen und ist deshalb aktuell an den FC Southampton verliehen. Ocampos gehört dagegen in Sevilla zu den Stammspielern und kommt bislang auf sieben Tore und vier Vorlagen in dieser Saison.