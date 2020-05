Bericht: FC Liverpool zeigt Interesse an Brasilien-Talent Talles Magno

Nach Bayer Leverkusen und Benfica soll nun auch Liverpool scharf auf Teenager Talles Magno von Vasco da Gama sein.

Champions-League-Sieger zeigt offenbar Interesse am brasilianischen Junioren-Nationalspieler Talles Magno. Der 17-Jährige steht aktuell bei Vasco da Gama unter Vertrag und soll gemäß eines Berichts der Daily Mail bei den Reds ein Transferkandidat sein.

Magno ist gelernter Mittelstürmer und schaffte bereits in der Vorsaison bei Vasco den Sprung in den Profikader. Zudem ist er Stammkraft in Brasiliens U17-Nationalmannschaft (sechs Einsätze, drei Tore).

FC Liverpool: Will auch Talles Magno?

Der Vertrag des körperlich starken Angreifers bei Vasco läuft noch bis Ende 2022. Dennoch könnte aufgrund der finanziell angespannten Situation seines Klubs ein baldiger Transfer bevorstehen, schreibt die Daily Mail weiter.

Allerdings ist Liverpool nicht der einzige europäische Verein, der ein Auge auf Magno geworfen hat. Neben Bundesligist Bayer Leverkusen, der von der As als Kandidat genannt wurde, gilt auch Lissabon als interessiert. Eine Offerte in Höhe von 2,8 Millionen Euro des portugiesischen Rekordmeisters für den Linksfuß habe Vasco allerdings bereits abgelehnt.