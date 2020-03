Xherdan Shaqiri, Divock Origi und Co.: Diese Spieler sollen den FC Liverpool wohl verlassen

Premier-League-Spitzenreiter plant offenbar, seinen Kader zur kommenden Saison auszudünnen. Wie der Mirror berichtet, sollen sechs Profis das Team von Cheftrainer Jürgen Klopp im Sommer verlassen.

Die Streichliste besteht demnach aus Angreifer Divock Origi, den ehemaligen -Spielern Naby Keita und Xherdan Shaqiri sowie den aktuell an Besiktas ausgeliehenen Keeper Loris Karius und das Verteidiger-Duo Nathaniel Clyne und Dejan Lovren.

Four Liverpool players who could leave this summer as Jurgen Klopp plots changes | @samjmeadehttps://t.co/oFtNMP5FIA pic.twitter.com/VmrJHyd7SR