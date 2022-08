FC Liverpool: Schnappt sich Klopp Douglas Luiz von Aston Villa?

Schnappen sich die Reds noch einen neuen Mittelfeldspieler? Plötzlich gilt Douglas Luiz als Kandidat für den Klopp-Klub.

Der FC Liverpool ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkung für das aktuell dünn besetzte Mittelfeld. Laut Matheus Leal, einem Journalisten der brasilianischen Seite Torcedores, haben die Reds nun ein Eröffnungsangebot von umgerechnet 23 Millionen Euro für Douglas Luiz von Aston Villa abgegeben.

Am Dienstag hatte Jürgen Klopp erklärt, dass man den Markt sondiere und nochmal aktiv werden könnte. Allerdings nur dann, wenn "der richtige" Spieler verfügbar sei. Jude Bellingham von Borussia Dortmund gilt bei den Reds als oberstes Transferziel. Sportdirektor Sebastian Kehl schloss einen Abgang des Top-Talents in diesem Sommer zuletzt aber aus.

FC Liverpool: Douglas Luiz spielte auch schon für ManCity



Mit Diaz käme nun ein neuer Name auf die Liste an Mittelfeldspielern, die zuletzt im Umfeld des FC Liverpool kursierten. Der 24-Jährige zählt bei Aston Villa zum Stammpersonal, kam in der vergangenen Saison auf 35 Pflichtspieleinsätze und fünf Torbeteiligungen. Für Brasilien kam der Nationalspieler bereits neunmal zum Einsatz. Vornehmlich wird er auf der Sechserposition eingesetzt und gilt dort als laufstarker und zweikampfstarker Spieler, der aber auch den Spielrhythmus bestimmen kann.

Genau das Profil, das Liverpool aktuell sucht. Luiz wechselte 2017 aus Brasilien zu Manchester City und von dort 2019 für knapp 17 Millionen Euro weiter zu Aston Villa. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2023. Ein Verkauf würde für die Villans somit aus wirtschaftlicher Perspektive Sinn ergeben.