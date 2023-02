FC Liverpool: Real Madrid und Atlético Madrid wollen wohl Roberto Firmino

Roberto Firmino steht bei Real Madrid und Atlético Madrid hoch im Kurs. Der FC Liverpool will dagegen mit dem Brasilianer verlängern.

WAS IST PASSIERT? Mit Real Madrid und Atlético Madrid zeigen zwei spanische Topklubs Interesse an einer Verpflichtung von Roberto Firmino vom FC Liverpool. Das berichtet die italienische Gazzetta dello Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND: Beim FC Liverpool bahnt sich nach der schwachen Saison 2022/23 ein Umbruch an. Diesem könnte auch Roberto Firmino zum Opfer fallen, bei dem noch nicht entschieden ist, ob sein in diesem Sommer auslaufender Vertrag verlängert wird.

Roger Wittmann, der Berater des 31 Jahre alten Stürmers, hat sich deshalb bei anderen europäischen Größen umgehört und scheint dabei bei Real und Atlético Madrid auf fruchtbaren Boden gestoßen zu sein. Er kündigte jüngst an, dass sein Klient noch bis 2025 auf hohem Niveau spielen will, da er sich dazu körperlich in der Lage fühlt. Die beiden Madrider Klubs könnten ihm das hohe Niveau auf jeden Fall bieten. Bei den Königlichen soll er als Ersatz für den nicht jünger werdenden Karim Benzema eingeplant sein.

WIE GEHT ES WEITER? Reds-Trainer Jürgen Klopp ist überzeugt, dass Roberto Firmino in Liverpool bleiben wird. Der FC Liverpool, der Firmino 2015 von der TSG Hoffenheim gekauft hat, verhandelt derzeit über eine Verlängerung um zwei Jahre und sieht sich auf einem guten Weg. Sollten die anderen Bewerber ein weiteres Vertragsjahr oder mehr Gehalt drauflegen, ist aber auch ein Wechsel Firminos möglich.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Firmino machte im November sein letztes von 13 Premier-League-Spielen in dieser Saison für die Reds. Seitdem ist der Brasilianer wegen einer schweren Kniesehnenverletzung außer Gefecht gesetzt.