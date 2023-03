FC Liverpool: Niederlande-Nationaltrainer Louis van Gaal verhinderte Wechsel von Cody Gakpo zu Leeds United

Cody Gakpo stand schon im Sommer 2022 vor einem Wechsel in die Premier League. Bondscoach Louis van Gaal verhinderte diesen jedoch.

WAS IST PASSIERT? Leeds United hat im Sommer kurz vor der Verpflichtung von Cody Gakpo gestanden. Wie Leeds-Präsident Andrea Radrizzani erzählte, war Niederlande-Nationaltrainer Louis von Gaal der Grund für den geplatzten Wechsel.

WAS WURDE GESAGT? "Wir waren so kurz davor, Cody Gakpo zu verpflichten. Es war am Deadline Day im August alles erledigt, auch mit PSV", so Radrizzani bei DAZN. Doch dann grätschte Bondscoach van Gaal dazwischen: "Van Gaal hat Gakpo angerufen und ihm gesagt, er solle wegen der Weltmeisterschaft warten.“

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 23-Jährige blieb bei seinem Jugendverein PSV Eindhoven und wechselte erst nach der Weltmeisterschaft in die Premier League. Gakpo läuft seit Januar jedoch nicht für Leeds, sondern für den FC Liverpool auf. Die Reds sollen um die 50 Millionen Euro inklusive Boni an Eindhoven gezahlt haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In zehn Pflichtspielen für Liverpool kommt Gakpo bisher auf zwei Tore; eine Torvorlage gelang dem Niederländer im neuen Dress noch nicht.