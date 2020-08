FC Liverpool: Neues Heimtrikot vorgestellt, LFC bindet zwei polnische Talente - alle News und Gerüchte

Der FC Liverpool hat seine neuen Heim- und Torwarttrikots von Nike vorgestellt Zudem bindet der Klub zwei polnische Talente. Alle News zum LFC.

Nach dem Meistertitel in der Premier League befindet sich der in der Sommerpause und bereitet sich auf die Mission Titelverteidigung vor. Dabei ruhen sich die Reds nicht auf ihren Erfolgen aus, sondern rüsten sich für die Zukunft.

So stattet der Klub den polnischen Torwart Jakub Ojrzynski mit seinem ersten Profivertrag aus und verpflichtet zudem seinen 16-jährigen Landsmann Mateusz Musialowski.

Derweil sprach Jürgen Klopp über seinen verstorbenen Vater und erhielt Lob von ManCity-Trainer Pep Guardiola. Außerdem stellte der LFC seine neuen Trikots vor.

FC Liverpool stellt neue Nike-Trikots vor

Eine Woche nach dem Saisonende der Premier League hat der FC Liverpool seine neuen Heim- und Torwarttrikots vorgestellt. Auch unter dem neuen Ausrüster wird der LFC im heimischen Stadion künftig im klassischen Rot auflaufen. Dabei setzt der amerikanische Sportartikelhersteller auf türkis-weiße Akzente an den Ärmeln und am Kragen.

Die Arbeitskleidung von Torwart Allison wird derweil schwarz sein und ist mit einem dunkelgrauen Muster versehen. Auf das Auswärtsshirt müssen die Fans hingegen noch warten, nach Bildern von Footyheadlines wird es jedoch in einem markantem Blaugrün gehalten sein .

FC Liverpool bindet polnische Talente Ojrzynski und Musialowski

Der FC Liverpool rüstet sich für die Zukunft und bindet zwei polnische Talente langfristig. So unterschrieb der 17-jährige Torhüter Jakub Ojrzynski, der bereits im vergangenen Jahr aus Warschau nach Liverpool kam, seinen ersten Profivertrag.

Zudem kommt sein 16-jähriger Landsmann Mateusz Musialowski von SMS Lodz. Der Rechtsaußen wird im Oktober nach seinem 17. Geburtstag sein Arbeitspapier bei den Reds erhalten.

FC Liverpool - Pep Guardiola: "Jürgen Klopp ist der Rivale, der mich am meisten rätseln ließ"

Trainer Pep Guardiola (49) von hat Cheftrainer Jürgen Klopp (53) vom FC Liverpool für dessen Arbeit gelobt. "Der härteste Gegner für mich war der FC Liverpool in dieser und der vergangenen Saison. Wenn sie dominant auftreten, schnüren sie dich ein, dann gibt es kein Entkommen", sagte der Katalane in einem Interview mit DAZN : "Jürgen Klopp ist der Rivale, der mich am meisten rätseln ließ, wie ich ihn und sein Team schlagen kann."

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gibt tiefe Einblicke: "Mein Vater hat mich gepusht"

Jürgen Klopp hat verraten, dass er seinen Erfolg auch seinem verstorbenen Vater Norbert zu verdanken hat . Der Liverpool-Coach gab tiefe Einblicke und erklärte, wie er mit mentalen Problemen umgeht.

"Er hat mich durch meine ganze Karriere gepusht. Es gab wirklich harte Kritik. Leider hat er meine Trainer-Karriere nicht mehr miterlebt", sagte Klopp der Sun .

Sein Vater Norbert verstarb 2000 an Krebs. Ein Jahr später beendete Klopp seine aktive Profi-Karriere in Mainz. Erst danach begann seine weitaus erfolgreichere Trainer-Karriere. "Mein Vater hat mich nie als Trainer gesehen. Er starb vier Monate, bevor ich einer wurde", erklärte Klopp.

