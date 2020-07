FC Liverpool: Henderson schwärmt von van Dijk und Alisson, Chelsea-Trainer Lampard übt Kritik - alle News und Gerüchte zum LFC

Während Henderson seine Mitspieler van Dijk und Alisson in den höchsten Tönen gelobt hat, übt Chelsea-Trainer Lampard Kritik an Liverpool. Alle News.

Am Mittwoch hat der bereits einen Spieltag vor Schluss den englischen Meisterpokal überreicht bekommen. Nach dem 5:3 gegen den waren die Spieler und Trainer Jürgen Klopp entsprechend guter Laune. Die erste Meisterschaft seit 30 Jahren, sie wurde rund um die Anfield Road ausgiebig gefeiert.

Im Interview mit einer englischen Tageszeitung hat sich Kapitän Jordan Henderson außerdem zu einer Lobesrede auf Virgil van Dijk hinreißen lassen. Doch auch bei Torhüter Alisson könne man keine negativen Eigenschaften finden: "Alles an ihm ist Weltklasse", betonte der 30-Jährige.

Der FC Liverpool am Donnerstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den LFC.

FC Liverpool - Henderson schwärmt von van Dijk: "Der beste Innenverteidiger der Welt"

Kapitän Jordan Henderson vom FC Liverpool hat in einem Interview von Virgil van Dijk geschwärmt. "Virgil ist ein wichtiger Spieler für uns. Jeder weiß das. Er hat einen so großen Unterschied gemacht, seit er im Verein ist", betonte Henderson im Gespräch mit dem Liverpool Echo.

"Als Spieler, als Person, als Anführer, alles. Ich habe nicht genug Worte, um ihn zu beschreiben. Er gibt der Mannschaft Selbstvertrauen, und er wird einfach immer besser. Ein echter Leader. Er ist der beste Innenverteidiger der Welt", lobte ihn der 30-Jährige in den höchsten Tönen.

Quelle: Getty Images

Doch auch Torhüter Alisson, der inzwischen seit zwei Saisons in Liverpool unter Vertrag steht, bedachte Henderson mit lobenden Worten: "Wo soll ich anfangen?! Ali ist der beste Torhüter der Welt. Ich weiß, es fällt mir leicht, das zu sagen, weil ich mit ihm zusammenspiele, aber die großen Momente, die Paraden, die er gezeigt hat, seine Ballverteilung – alles an ihm ist Weltklasse."

Bei Alisson sei insbesondere dessen Charakter hervorzuheben: "Er ist so entspannt abseits des Rasens, eine brillante Person, die man gerne in der Umkleidekabine hat. Ich kann ihn nicht genug loben. Er ist ein hochkarätiger Torhüter, und seit er im Klub ist, hat er einen großen Unterschied gemacht", so Henderson abschließend.

Vorwurf der Arroganz: Chelsea-Trainer Lampard übt Kritik am FC Liverpool

Chelsea-Trainer Frank Lampard hat nach der 3:5-Niederlage beim FC Liverpool Kritik am Auftreten der Reds geübt. "Sie haben die Liga gewonnen, Respekt dafür - aber man darf auch nicht zu arrogant damit umgehen."

Dabei bezog er sich vornehmlich auf die Bank des Meisters, mit der er während der Partie immer wieder aneinander geriet - insbesondere vor dem 2:0-Freistoßtreffer von Trent Alexander-Arnold, dem ein seiner Meinung nach fragwürdiger Pfiff vorausging ("Für mich war es kein Foul").

"Es war einiges los und auf der Bank", fasste er die Situation zusammen, lobte aber im gleichen Atemzug seinen Kontrahenten: "Ich habe kein Problem mit Jürgen Klopp, er hat das Team trainiert und es ist fantastisch."

Quelle: Getty Images

Die Krönung von "King" Klopp: Liverpools Meisterparty geht weiter

Jürgen Klopp schwebte der glänzenden Trophäe förmlich entgegen. Mit großen Schritten stürmte der Meistermacher die letzten Stufen der berühmten Fantribüne The Kop nach oben, schnappte sich die Medaille und ließ sich mit ausgebreiteten Armen von seinen Stars feiern. Als Kapitän Jordan Henderson den Pokal wenige Momente später in den Himmel reckte, war der Abend für den FC Liverpool endgültig perfekt - und die emotionale Party erreichte ihren Höhepunkt.

"Das ist ein großartiger Moment. Das bedeutet die Welt für mich und ich könnte nicht glücklicher sein", sagte "King" Klopp nach seiner Krönung - ausgestattet mit umgedrehter Schirmmütze, LFC-Trikot und einem Schal um den Hals. Das Lachen bekam er nicht mehr aus dem Gesicht. Im Konfettiregen umarmte er seine Spieler, scherzte und tanzte mit ihnen. Er könne "nicht stolzer sein", erklärte Klopp. Liverpools Meistercoach von 1990, Kenny Dalglish, übergab den Pokal.

Die erste Meisterschaft seit Dalglishs Erfolg vor 30 Jahren hatte die Stadt an der Merseyside schon vor Wochen elektrisiert. Doch im Moment des Erfolgs schwärmte Klopp auch noch einmal von den vorherigen Titeln. "Wir sind die Champions in , in Europa und der ganzen Welt. Wir haben vier wirklich wichtige Pokale gewonnen", sagte er und kündigte ein ganz besonderes Erinnerungsfoto an: "Ich bin normalerweise keine Person, die Bilder braucht, aber ich werde ein Bild mit allen vier Trophäen machen."

Quelle: Getty Images

Klopp hat sich längst ein Denkmal in Liverpool gesetzt, die Fans folgen dem "fünften Beatle" blind. Die Meisterfeier der Anhänger an der Anfield Road konnte aber selbst er mit seinen Aufrufen nicht stoppen. Tausende Anhänger strömten schon während des Spiels gegen den FC Chelsea (5:3) zum Stadion und feierten mit Pyrotechnik und lauten Gesängen bis tief in die Nacht.

Es gab neun Festnahmen, der Klub war "enttäuscht von den Szenen" und bedankte sich "bei denen, die zu Hause gefeiert, und damit die Menschen in unserer Stadt vor einer weiteren Ausbreitung der Pandemie beschützt haben", hieß es in einem Statement.

Zur Mannschaft durfte niemand. Auch deshalb kündigte Klopp erneut lauthals an: "Macht euch bereit für eine Party. Wenn dieses Virus vorbei ist, dann werden wir eine gemeinsame Feier machen." Zumindest die Familien von Klopp und Co. durften an diesem denkwürdigen Abend dabei sein und die Meisterhelden feiern. Klopp gab zu, dass ein volles Stadion mit Fans "perfekt" sei, dass aber immerhin seine Liebsten da sein konnten, sei "unglaublich und bedeutet mir viel".

Dadurch rückte sogar das spektakuläre Spiel in den Hintergrund. Dabei hatten sich die Reds mit Chelsea ein Offensivspektakel geliefert, in dem Klopps Team noch einmal eindrucksvoll zeigte, was es in den vergangenen Jahren so stark gemacht hat. Nebenbei stellte Liverpool mit dem 18. Heimsieg im 19. Spiel noch die gemeinsame Bestmarke von , sowie den Blues ein.

Danach startete die nächste große Sause. Schon vor vier Wochen, als das lange Warten ein Ende und Klopp den Titel gesichert hatte, war in der Stadt der Ausnahmezustand ausgebrochen. Für die Unterstützung bedankte sich der Klub am Ende einer denkwürdigen Zeremonie auf besondere Weise. Klopp versammelte das ganze Team um sich und schmetterte als Vorsänger das legendäre "You'll Never Walk alone" in die Liverpooler Nacht.

Quelle: SID