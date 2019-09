FC Liverpool: Mohamed Salah witzelt über Firmino-Reaktion zu Mane-Vorfall

Sadio Mane war nach dem 3:0 der Reds in Burnley nicht gut auf Mohamed Salah zu sprechen. Der jedoch nimmt eine Meinungsverschiedenheit mit Humor.

Liverpool-Star Mohamed Salah hat sich belustigt über die Reaktion von Roberto Firmino zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Ägypter und Sadio Mane gezeigt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Auf Instagram postete der nach dem 3:0-Sieg der Reds beim eine Story, in der die Spieler auf dem Weg in die Umkleidekabine zu sehen waren. Dabei musste sich Firmino, der zwischen den Streithähnen Salah und Mane ging, das Lachen verkneifen und grinste schelmisch in die Kamera.

Salah selbst schnappte sich einen Screenshot davon und versah es seinerseits in einer Story mit lachenden Emojis.

FC Liverpool: Salah übersah den freistehenden Mane

Zum Hintergrund: In der Partie am Samstag hatte Salah Mitspieler Mane bei einer Offensivaktion in der 84. Minute übersehen, obwohl der freistehende Senegalese die deutlich bessere Schussposition gehabt hätte. Darüber regte sich Mane nach seiner Auswechslung in der 85. Minute fürchterlich auf.

Mane has every right to be angry with Salah.



Be the judge... pic.twitter.com/FXlTyjiSy8 — Best Baba 🇳🇬 (@iambestb) August 31, 2019

Firmino’s face while being in the middle of Mane and Salah. pic.twitter.com/TVS7Idm8gm — Samuel (@SamueILFC) August 31, 2019

Die Reds stehen durch den vierten Sieg im vierten Spiel an der Tabellenspitze der Premier League.