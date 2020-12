"Er ist verärgert": Mohamed Salah vor Liverpool-Abschied?

Mohamed Salah soll angeblich unglücklich mit seiner Situation bei Liverpool sein. Ein früherer Kollege bringt nun sogar einen Abgang ins Spiel.

Der ehemalige ägyptische Nationalspieler Mohamed Aboutrika hat nahegelegt, dass sein Landsmann und früherer Mitspieler Mohamed Salah (28) mit der aktuellen Situation beim unzufrieden ist. Laut Aboutrika käme sogar ein baldiger Wechsel in Frage.

"Ich habe Salah wegen seiner Situation in Liverpool angerufen und er ist verärgert, aber das würde seine Leistung auf dem Platz niemals beeinträchtigen", sagte der 42-Jährige im Interview mit beIN Sports.

"Ich weiß, dass Salah in Liverpool nicht glücklich ist. Er hat mir auch die Gründe dafür genannt, aber darüber kann ich in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Ein Grund war jedoch, dass er im Spiel gegen Midtjylland nicht Kapitän war", so Aboutrika weiter.

Mehr Teams

Aboutrika: "Liverpool erwägt, Salah zu verkaufen"

Beim besagten Champions-League-Spiel gegen Midtjylland durfte Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold in Abwesenheit des etatmäßigen Kapitäns Jordan Henderson erstmals die Binde tragen. Salah blieb dagegen außen vor.

Quelle: Getty Images

Aboutrika, der 105-mal für die ägyptische Nationalmannschaft auflief und dabei auch mit Salah zusammenspielte, geht sogar so weit, dass nun ein Transfer im Raum steht: "Meiner Meinung nach erwägt Liverpool, Salah aus wirtschaftlichen Zwecken zu verkaufen."

Salah war einst im Sommer 2017 von der AS Roma zu Liverpool gewechselt und gewann mit den Reds seither die Premier League und die . In bislang 173 Pflichtspielen brachte er es auf 155 Torbeteiligungen (110 Treffer, 45 Assists). Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2023.