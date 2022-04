FC Liverpool vs. Manchester United heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung

Für den FC Liverpool geht es heute in das nächste Spitzenspiel gegen Manchester United. Angepfiffen wird die Partie in Anfield am heutigen Dienstag um 21.00 Uhr.

Für die Männer von Jürgen Klopp geht es in den Saisonendspurt. Die Prämisse für die Reds lautet: Jedes Spiel bis zum Saisonende gewinnen und auf einen Ausrutscher von Manchester City hoffen. Doch auch für CR7, Sancho, Rashford & Co. geht es in den letzten Spieltagen um alles: Auch hier hat man es zwar nicht mehr in der eigenen Hand, die "Top-Four-Platzierungen" zu erreichen, Ralf Rangnick möchte das Saisonziel jedoch bestimmt nicht kampflos aufgeben.

Das Hinspiel ging mit einem Ergebnis von 5:0 klar an die Reds. Welche Mannschaft darf sich heute nach 90 Minuten freuen? Hier gibt es die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC Liverpool vs. Manchester United heute live: Die Daten zum Spiel

Wettbewerb Premier League, 30. Spieltag (Nachholspiel) Begegnung FC Liverpool - Manchester United Datum Dienstag, 19. April 2022 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Liverpool, Anfield

FC Liverpool vs. Manchester United heute live: Wird das Topspiel der Premier League im TV übertragen?

Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Euch. Die schlechte Nachricht ist, dass wie üblich auch heute keine Ausnahme gemacht wird und das Spiel nicht im Free-TV zu sehen sein wird. Die gute Nachricht ist, dass es mit Sky trotzdem eine Option gibt, die Partie live im (Pay-)TV zu sehen.

Sky überträgt Premier League: FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und STREAM sehen

Um das Spiel heute live auf Sky sehen zu können, müsst Ihr natürlich vorher eine kostenpflichtige Mitgliedschaft beim Unterföhringer Bezahlsender abschließen. Zwischen welchen Abo-Modellen Ihr wählen könnt, kann hier nachgelesen werden. Die Übertragung findet heute bei Sky Sport 2 (HD) statt und wird von Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet.

Als Sky-Kunde könnt Ihr anschließend auch deren hauseigene Streamingplattform Sky Go ohne Zusatzkosten nutzen und das Spiel im LIVE-STREAM auf dem Handy, Tablet oder Desktop verfolgen.

FC Liverpool vs. Manchester United heute live auf Sky Ticket sehen: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Neben Sky Go bietet Euch Sky noch eine weitere Möglichkeit, das Programm im LIVE-STREAM zu verfolgen. Die Lösung hört in diesem Fall auf den Namen Sky Ticket und ist prädestiniert für alle, die keine lange Vertragsbindung und/oder das Programm im LIVE-STREAM auf zahlreichen Geräten sehen möchten. Mit Sky Ticket kann die Begegnung zwischen den Reds und den Red Devils auf dem Smart-TV, der Konsole, dem Handy, Tablet oder dem Desktop gestreamt werden (um nur einige Optionen zu nennen). Das Jahresticket gibt es bereits ab 19,99€ pro Monat für insgesamt 12 Monate. Das Monatsticket ist für 29,99€ pro Monat zu haben und kann monatlich gekündigt werden.

FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mehr zu den Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

FC Liverpool vs. Manchester United heute im kostenlosen LIVE-TICKER: Mit GOAL nichts verpassen

Abseits von Pay-TV und LIVE-STREAM könnt Ihr die Partie natürlich auch im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL verfolgen!

FC Liverpool vs. Manchester United heute live sehen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht

TV Sky Sport 2 (HD) LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL