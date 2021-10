Der FC Liverpool empfängt heute Manchester City zum Schlagerspiel der Premier League. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Im absoluten Spitzenspiel der Premier League empfängt der FC Liverpool heute Manchester City. Alle Infos samt Aufstellung und Übertragung gibt es hier.

Dieses Duell hat sich in den vergangenen Jahren zum Schlagerspiel in England entwickelt. Liverpool gegen ManCity, Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola, Reds gegen Skyblues. Es ist auch das Aufeinandertreffen der vergangenen drei Meister. Klopp und Liverpool dominierten die Spielzeit 2019/20, mussten den Titel in der Vorsaison aber - wie bereits zwei Jahre zuvor in einem Wahnsinnsfinale - wieder an City abtreten.

Beide Klubs sind auch in dieser Saison gut gestartet. Liverpool ging als einziges nach sechs Spieltagen noch ungeschlagenes Team und als Tabellenführer in das Wochenende, City hat aber nur einen Punkt weniger auf dem Konto. Das Spiel heute beinhaltet also auch jede Menge Prestige. Es geht nicht nur um drei Punkte, sondern auch darum, dem Gegner die eigenen Ansprüche deutlich zu machen.

Liverpool empfängt Liverpool, welches Team setzt sich im Knallerduell durch? Goal hat die Infos zum Spiel.

FC Liverpool vs. Manchester City heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Liverpool vs. Manchester City WETTBEWERB Premier League | 7. Spieltag ORT Anfield | Liverpool ANSTOSS 17.30 Uhr MESZ (im LIVE-TICKER)

FC Liverpool vs. Manchester City heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Dieses Schlagerspiel dürfte nicht nur in England großes Interesse hervorrufen, auch in Deutschland sollte diese Partie viel Anklang finden. Doch wer überträgt das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM? Die Antworten gibt es jetzt.

FC Liverpool vs. Manchester City heute live: Die Übertragung im Pay-TV auf Sky

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen in Deutschland exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Kürzlich wurde die Partnerschaft zwischen der englischen Topliga und Sky Deutschland bis 2025 verlängert. Wer also Liverpool, ManCity, Manchester United, den FC Chelsea und Co. im TV sehen will, kommt um ein Abonnement nicht herum.

Sky beginnt um 17 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel zwischen Liverpool und Manchester City. Übertragen wird die Begegnung auf Sky Sport 1 sowie auch in Ultra-HD auf Sky Sport UHD. Kommentator ist wie gewohnt beim Topspiel in England Florian Schmidt-Sommerfeld.

ℹ️ Get the latest #LIVMCI team news from the boss 👇 — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2021

FC Liverpool vs. Manchester City heute live: Das kostet ein Sky-Abo

Um die Begegnung im linearen Fernsehen verfolgen zu können, ist wie bereits erklärt ein Abonnement unumgänglich. Sky bietet im Sportsegment drei Pakete an: das Sport-Paket, das Bundesliga-Paket sowie das Kombi-Paket aus beiden.

Die Premier League ist bei Sky Teil des Sport-Pakets. Dieses ist für 17,50 Euro monatlich zu haben und beinhaltet auch die Spiele des DFB-Pokals. Abseits des Fußballs gehören zudem die Formel 1, Tennis, Handball, Leichtathletik und Golf zum Sportangebot.

Wer auch die deutsche Bundesliga gerne sehen möchte, für den ist vielleicht das Kombipaket interessant. Denn dieses beinhaltet das komplette Sportpaket und zusätzlich die Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie alle Partien der 2. Bundesliga. Das Kombi-Paket kostet 30 Euro im Monat. Alle Infos zu den Sky-Paketen gibt es auch hier.

FC Liverpool vs. Manchester City heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wer noch kein Sky-Abo hat, wird heute vermutlich auch keines mehr bekommen, um das Spiel rechtzeitig sehen zu können. Doch keine Panik, auch Ihr könnt die Partie noch sehen. Denn Sky bietet allen Nicht-Abonnenten den Streamingdienst Sky Ticket an. Mit diesem könnt Ihr Euch das komplette Sportangebot von Sky - inklusive Bundesliga - via LIVE-STREAM ins Haus holen. Dafür wird auch kein Receiver oder Ähnliches benötigt.

Ihr habt bei Sky Ticket die Wahl zwischen drei Laufzeiten: ein Tagesticket, mit dem ihr die Inhalte einen Tag nutzen könnt. Dieses kostet 14,99 Euro. Das Monatsticket ist für 29,99 Euro zu haben. Und wer gleich für ein Jahr abschließt, der zahlt den vergünstigten Monatspreis von 19,99 Euro. Sky Ticket ist auf dem Computer ebenso nutzbar wie auf dem Smartphone oder Tablet. Und zusätzlich gibt es Sky Ticket auch als App für Smart-TVs, Konsolen und TV-Sticks, um die Inhalte bequem auf dem Fernseher genießen zu können.

Wer bereits Sky-Abonnent ist, das Spiel aber heute nicht auf dem heimischen Fernseher sehen kann, der hat die Möglichkeit, auf Sky Go zurückzugreifen. Hier seht Ihr alle Inhalte Eures Abonnements im LIVE-STREAM, entweder auf Eurem Computer oder auf Smartphone und Tablet. Hierfür benötigt Ihr nur die Sky-Go-App.

FC Liverpool vs. Manchester City heute: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: FC Liverpool vs. Manchester City

Übertragung TV: Sky Sport 1 | Sky Sport UHD

Übertragung LIVE-STREAM: Sky Ticket | Sky Go

Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Übertragungsbeginn: 17 Uhr | Anstoß: 17.30 Uhr

FC Liverpool vs. Manchester City: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zum Spitzenspiel werden rund eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. Sie werden dann hier nachgereicht.

FC Liverpool vs. Manchester City: Der LIVE-TICKER von Goal

Mittendrin seid Ihr auch in unserem LIVE-TICKER zum Spiel. Hier bekommt Ihr jede Szene detailliert ins Haus geliefert - und verpasst gar nichts.