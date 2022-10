FC Liverpool: Kritik an Jürgen Klopp wächst

Nach der 0:1-Pleite des FC Liverpool bei Schlusslicht Nottingham Forest wächst die Kritik an Jürgen Klopp. Zwei Ex-Profis finden deutliche Worte.

"Mentalitätsmonster Jürgen Klopp, fünf Auswärtsspiele ohne einen Sieg - kann er seine Mannschaft nur für Spiele an einer vollen Anfield Road motivieren?", fragte der ehemalige englische Nationalspieler Agbonlahor bei talkSPORT. Liverpool habe in Nottingham eine "schockierende Leistung" gezeigt, meinte der 36-Jährige weiter.

Nach der dritten Niederlage im elften Premier-League-Spiel belegen die Reds mit 16 Punkten lediglich den achten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal beträgt bereits 12 Zähler.

"Die Medien haben geschrieben, dass Liverpool nach dem Sieg gegen Manchester City zurück sei und unter die ersten Vier käme. Viele Fans sagen, dass das Titelrennen noch nicht vorbei ist. Davon ist Liverpool aber meilenweit entfernt", sagte O'Hara.

Und der frühere Premier-League-Profi weiter: "Ich sagte bereits am Anfang der Saison, dass es Liverpool nicht in die Champions League schafft. Dabei bleibe ich auch. Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham und Chelsea, all diese Teams sind momentan besser."

Heftige Kritik an Carvalho und Fabinho

Besonders heftig fiel die Kritik von Agbonlahor am im Sommer vom FC Fulham verpflichteten Mittelfeldspieler Fabio Carvalho aus. Der 20-jährige Portugiese "sieht nicht so aus, als hätte er Premier-League-Qualität", so der frühere Stürmer.

Über den brasilianischen Mittelfeldspieler Fabinho sagte Agbonlahor: "Seine Beine sind verschwunden. Seine Sprints sind eher eine Art Spaziergang."

Klopp: Niederlage fühlt sich "unglaublich schlecht an"

Allerdings musste Klopp mit Darwin Núñez, Diogo Jota, Ibrahima Konaté, Joel Matip, Luis Díaz, Naby Keïta, Arthur Melo und Kapitän Jordan Henderson gleich auf acht Leistungsträger verzichten. Dazu meldete sich Thiago kurzfristig mit einer Ohrenentzündung ab.

"Wir hatten sechs Spiele mit einem begrenzten Kader und drei hochintensive Spiele innerhalb einer Woche", erklärte Klopp bei BT Sport und verwies auf die drei Siege in der Champions League bei den Glasgow Rangers (7:1) und in der Liga gegen Manchester City (1:0) und West Ham United (1:0): "So ist es, wir können es nicht ändern, sondern müssen uns durchkämpfen."

Die Niederlage in Nottingham fühle sich "unglaublich schlecht an", sagte der 55-Jährige: "Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, wie wir dieses Spiel verlieren konnten."