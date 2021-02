Jürgen Klopp verrät: So veränderte Liverpool wegen Salah und Mane seine Spieltagsroutine

Der FC Liverpool richtet sich an Spieltagen nach seinen beiden Superstars Mohamed Salah und Sadio Mane. Trainer Jürgen Klopp erklärt die Hintergründe.

Der FC Liverpool hat wegen der gläubigen Muslime Mohamed Salah und Sadio Mane seine Spieltagsroutine angepasst. Das verriet Jürgen Klopp in der Dokumentation "The End Of The Storm", die ab dem 3. Februar 2021 auf DAZN abrufbar ist und von der ersten Liverpooler Meisterschaft nach 30 Jahren Durststrecke handelt.

"Ich liebe es, dass wir so multikulturell sind. Muslime waschen ihren Körper in speziellen Situationen sehr oft. Vor dem Aufwärmen, nach dem Aufwärmen - das braucht Zeit. Also haben wir uns dazu entschieden, die Dinge etwas anders zu machen", sagte Klopp über die internen Abläufe an einem Spieltag.

"Wir haben die Zeiten, wann wir im Stadion ankommen und wann wir nach dem Aufwärmen in die Kabine gehen, angepasst", erklärte Klopp weiter. Die Umstellung des Terminplans sei allerdings kein Problem für den 53-Jährigen und den restlichen Staff der Reds. "Das hat uns genau zwei Minuten gekostet. Und es ist einfach, diese zwei Minuten dafür zu geben, um den beiden etwas zu ermöglichen, was ihnen absolut wichtig ist", sagte er.

Mohamed Salahs Liverpool-Zeit: 160 Scorerpunkte in 182 Spielen

Mane und Salah gehören seit mehreren Jahren zu den absoluten Leistungsträgern des amtierenden englischen Meisters aus Liverpool. Salah war 2017 von der Roma für 42 Millionen an die Anfield Road gewechselt und erzielte seither 160 Scorerpunkte (115 Tore, 45 Assists) in 182 Partien für den LFC.

Mane, der eine Saison vor dem Ägypter für 41,2 Millionen Euro vom FC Southampton gekommen war, weist ebenfalls starke Statistiken vor. Der Senegalese steht bei 91 Toren und 39 Assists in 198 Spielen.