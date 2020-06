FC Liverpool - Jürgen Klopp über Rassismus: "Es ist so dumm"

Teammanager Jürgen Klopp vom designierten englischen Meister hat sich erneut klar gegen Rassismus positioniert.

"Natürlich: Black Lives Matter! Aber lasst uns hoffen, dass es das letzte Mal ist, dass wir das äußern müssen", sagte Klopp am Freitag über die aktuelle gesellschaftliche Debatte.

Wenn der Fußball für irgendetwas ein Vorbild sein könne, "dann für Gleichberechtigung", ergänzte er: "Das ist für uns im Fußball völlig natürlich. Und es ist so dumm, nicht so zu sein, das kann ich nicht verstehen. Wir werden tun, was wir tun müssen, um diese Situation zu bereinigen. Wir können die Zukunft verändern - und wir sollten es auch versuchen."

"If football is a role model for anything in life, then it's for that – for equality. That everybody is exactly the same – wherever you come from, wherever you are from, absolutely the same."



