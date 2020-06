FC Liverpool: Jürgen Klopp plant kein Engagement als Nationaltrainer

Liverpools Meistermacher Jürgen Klopp schließt einen Wechsel ins Amt des Bundestrainers unmittelbar nach Ablauf seines Vertrags bei den Reds 2024 aus. "Das würde heißen, ich würde direkt nach Ende meines Vertrages übernehmen, ohne Vorbereitung - nee!", sagte Klopp bei Bild live.

Der 53-Jährige machte zwar aus seiner Heimatliebe kein Geheimnis: "Ich bin in aufgewachsen, bin Deutscher und bin das super gerne." Aber: "Ich bin jetzt hier bei Liverpool und habe darüber hinaus keine weiterführenden Pläne."

Auch Klopps früherer Boss, Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, sieht seinen Freund nicht als baldigen Nachfolger von Joachim Löw (Vertrag bis 2022): "Ich denke, dass er sich da keine Gedanken drüber macht."

An Klopps Eignung zweifelt Watzke jedoch nicht. "Jürgen kann jeden Job im Fußball, und notfalls kann er auch in die Showbranche wechseln." Auch eine Rückkehr zum BVB sei irgendwann vorstellbar, "in welcher Position auch immer. Aber die nächsten Jahre wird er in Liverpool sein, davon bin ich sehr, sehr überzeugt."

