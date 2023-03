Eigentlich hatte Liverpool-Coach Jürgen Klopp nach dem 7:0-Sieg über Manchester United viele Gründe zu jubeln, ein Flitzer verärgerte ihn jedoch.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool fertigte Manchester United am Sonntag-Abend mit 7:0 ab. Ein Flitzer sorgte bei Reds-Coach Jürgen Klopp jedoch für schlechte Laune.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem Roberto Firmino in der 88. Minute den 7:0-Endstand markierte, fanden sich die Akteure zum Jubeln zusammen. Ein Flitzer lief auf das Spielfeld und rutschte in die Spielertraube, unter anderem Andy Robertson fasste sich kurz ans Knie, konnte das Spiel jedoch zu Ende bringen.

Klopp gefiel die Gefährdung seiner Spieler überhaupt nicht und keifte den Flitzer während seiner Abführung vom Feld sichtlich erbost mehrfach an.

Nach Spielende war dem deutschen Trainer jedoch schnell wieder zum Lachen zumute, schließlich hatte die Flitzer-Aktion keine ernsthaften Folgen.

