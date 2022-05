Liverpool-Manager Jürgen Klopp: "Ich hätte einige Male zu Bayern wechseln können"

Liverpool-Manager Jürgen Klopp hat verraten, dass er im Laufe seiner Karriere mehrfach hätte den FC Bayern trainieren können. Die damit wohl verbundene höhere Anzahl an Titeln habe ihn aber nicht gereizt.

Er würde seine Ausgangsposition bei den Reds, wo er in dieser Saison immer noch vier Titel gewinnen kann, mit keinem anderen Klub tauschen, betonte der 54-Jährige. "Zu welchem Klub sollte ich denn gehen, um eine andere Situation vorzufinden? Sagt mir das", zitiert der Telegraph den deutschen Erfolgstrainer. "Ich könnte höchstens Pep [Guardiola] fragen, ob er keine Lust mehr aufs Gewinnen hat und bei City übernehmen." Aber: "Das würde nicht funktionieren, das will ich nicht."

Jürgen Klopp bestätigt mehrfache Anfrage der Bayern

So hätte er in der Bundesliga auch den Rekordmeister übernehmen können: "Ich hätte einige Male zu Bayern wechseln können. So hätte ich in meinem Leben mehr Titel gewonnen, zumindest stünden die Chancen darauf gut. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich hatte hier Vertrag und habe es nicht getan."

Wann genau er zu den Bayern hätte gehen können, verriet Klopp nicht. Offenbar haben die Bayern seit seiner Unterschrift an der Anfield Road im Herbst 2015 aber mehrfach angefragt. Direkt nach seinem Wechsel in die Premier League hatte Klopp noch zu Sky Sport News HD gesagt: "Ich hatte niemals Kontakt zu Bayern München."

Die Reds haben in der laufenden Saison bereits den Carabao Cup gewonnen, am Samstagabend steht das FA-Cup-Finale gegen den FC Chelsea an, in zwei Wochen dann das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. In der Liga sieht es allerdings schlecht aus, ManCity hat bei noch zwei ausstehenden Partien drei Punkte Vorsprung und die bessere Tordifferenz. "Hier zu sein ist gut, aber die Sahne auf der Torte fehlt noch", sagte Klopp. "Daran arbeiten wir."