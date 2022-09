FC Liverpool: Jürgen Klopp macht sich über Chelsea-Besitzer Todd Boehly lustig

Chelseas neuer Besitzer Todd Boehly war zuletzt oft in den Schlagzeilen. Nun äußerte sich Jürgen Klopp zu einem seiner Vorschläge.

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich über die Idee von Chelseas neuem Klubbesitzer Todd Boehly, künftig ein All-Star-Game zwischen den besten Spielern aus Nord- und Südengland auszutragen, lustig gemacht.

"Mit diesem Vorschlag hat er ja nicht lange gewartet", sagte Klopp nach dem 2:1-Sieg in der Champions League gegen Ajax darauf angesprochen. "Vielleicht findet er sogar noch ein Datum dafür!"

Damit spielte der Deutsche auf den ohnehin schon prallvollen Spielplan der Premier-League-Klubs an. In den USA, Boehlys Heimat, sind All-Star-Games in sämtlichen Sportarten Gang und Gäbe.

Klopp über Boehly: "Will er auch die Harlem Globetrotters bringen?"

Klopp kann damit wenig anfangen, sprach davon, dass "es in Amerika komplett anders" sei und fügte ironisch an: "Will er in Zukunft auch die Harlem Globetrotters [Basketball-Show-Team; d. Red] rüberbringen?"

Boehly ist seit Mai 2022 mit seiner Investorengruppe Besitzer der Blues und übernahm den Klub vom russischen Oligarchen Roman Abramovich.