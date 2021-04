FC Liverpool: Klopp platzt nach Last-Minute-Ausgleich gegen Newcastle der Kragen

Jürgen Klopp hat sich nach der nächsten Enttäuschung mit dem FC Liverpool in Rage geredet und bemängelt die Schwäche gegen Teams aus dem Keller.

Jürgen Klopp ist nach dem nächsten Patzer des FC Liverpool (6.) im Kampf um die Champions League und dem Last-Minute-Ausgleich von Newcastle United (15.) am Samstag der Kragen geplatzt.

"Die Frustration liegt bei 150 Prozent. Es ist schwer zu ertragen", sagte Klopp am Samstag, nachdem die Reds es erneut nicht fertig gebracht hatten, ein Team aus der unteren Tabellenregion zu schlagen.

Klopp sauer auf seine Mannschaft: "Das ist nicht in Ordnung"

"Mir wurde gesagt, dass wir fünf Punkte gegen die unteren sechs Mannschaften geholt haben. Bei allem Respekt, aber das ist nicht in Ordnung", echauffierte sich Klopp.

Um in England unter die besten vier Teams und in die Champions League zu kommen, müsse man Ergebnisse liefern. Aber: "Mit dieser Art und Weise schaffen wir das nicht", stellte der 53-Jährige klar.

Seit dem Jahreswechsel holte Liverpool 30 Punkte weniger als Spitzenreiter Manchester City und rangiert in der Tabelle seit Anfang Januar nur auf Platz elf. Auch die einstige Heimstärke ist passe.

Seit der ersten Niederlage an der Anfield Road nach 1370 Tagen am 22. Januar gegen Burnley gewannen die Reds nur noch ein einziges Heimspiel. Nur Abstiegskandidat Fulham holte in diesem Zeitraum weniger Punkte daheim als Liverpool. "Es ist sehr schwer zu ertragen", wiederholte Klopp: "Aber schuld daran sind nur wir."

Klopp fällt hartes Urteil über Liverpool-Team

Ebenfalls in die Verantwortung nahm Klopp seine Mannschaft für das 1:1 am Samstag gegen die Magpies. Der VAR hatte Newcastle in der ersten Minute der Nachspielzeit das vermeintliche 1:1 aufgrund eines Handspiels aberkannt, vier Minuten später glichen die Gäste dennoch aus.

"Da haben wir, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal Glück mit dem VAR und dann nehmen wir das Geschenk nicht an, sondern geben ihnen noch eins", monierte Klopp. "Ich habe heute nicht gesehen, dass wir es uns verdient haben, nächstes Jahr Champions League zu spielen."

Nach dem Remis gegen Newcastle und dem Sieg des FC Chelsea über West Ham United durch einen Treffer von Timo Werner am Samstagabend beträgt der Rückstand des FC Liverpool bei noch fünf ausstehenden Spielen auf den ersten Champions-League-Platz vier Punkte.