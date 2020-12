FC Liverpool: Cristiano Ronaldo war "der Held" von Diogo Jota

Diogo Jota schwärmt von Jürgen Klopp und Cristiano Ronaldo. Der eine sei ein toller Trainer und der andere das Idol seiner Jugendzeit.

Senkrechtstarter Diogo Jota vom englischen Meister hat ein Loblied auf seinen Landsmann Cristiano Ronaldo ( ) gesungen. Der ehemalige Angreifer vom Reds-Erzrivalen sei der "Held" seiner Kindheit gewesen, verriet der portugiesische Nationalspieler bei The Athletic .

Der 23-Jährige schilderte, ab welchem Zeitpunkt er den Fußball bewusst verfolgte: "Meine ältesten Erinnerungen habe ich an die EM 2004, als im Finale stand und so knapp verlor (0:1 gegen , d. Red.). Damals war ich sieben Jahre alt und ich weiß noch genau, wie es war. Fußball war immer meine Leidenschaft."

"Cristiano Ronaldo war mein Held", so Jota weiter. "Er war damals 19, spielte bei einer Europameisterschaft und hatte schon enorme Qualität. Ich war noch ein Kind und er spielte für Manchester United und ." Junge Portugiesen, so der vielseitige Angreifer, hätten "alle zu ihm aufgeschaut". Mittlerweile spielen die beiden Angreifer gemeinsam für die Nationalmannschaft Portugals.

Bild: Getty Images

Jota, der vor wenigen Monaten für rund 45 Millionen Euro Ablöse von den nach Liverpool gewechselt war und dort einen glänzenden Start hinlegte , schwärmte auch von seinem neuen Trainer Jürgen Klopp . Dieser sei ein "fantastischer" Coach, der ihm sehr geholfen habe.

FC Liverpool: Diogo Jota lobt Jürgen Klopp

Über den deutschen Übungsleiter sagte er außerdem: "Als ich hier ankam hatten wir ein Gespräch und er hat mit erklärt, wie hier alles läuft. Dann liegt es an den Spielern, so viel und so schnell wie möglich zu lernen. Wir müssen dem Trainer beweisen, dass wir auf dem Platz wichtig für ihn sein können."

Jota ist das mit neun Toren in den ersten 15 Pflichtspielen bislang gut gelungen. Sein Vertrag beim Premier-League-Titelverteidiger läuft noch bis 2025.