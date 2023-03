FC Liverpool wohl an João Palhinha vom FC Fulham interessiert

Der FC Liverpool will sein Mittelfeld offenbar mit João Palhinha verstärken - und soll bereit sein, eine Stange Geld für den Portugiesen zu bezahlen.

WAS IST PASSSIERT? Der FC Liverpool ist offenbar an einer Verpflichtung von João Palhinha vom FC Fulham interessiert. Wie die Daily Mail berichtet, wären die Reds bereit, die von Fulham geforderte Ablösesumme von rund 68 Millionen Euro für den Portugiesen zu zahlen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Liverpool ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld, Palhinha soll dabei nun eines der obersten Transferziele sein.

Der portugiesische Nationalspieler wurde mit mehreren englischen Klubs in Verbindung gebracht, bevor er im Sommer 2022 von Sporting Lissabon zu Fulham wechselte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fulham überwies 25 Millionen Euro für Palhinha an Sporting. In seiner ersten Saison außerhalb Portugals zeigte der 27-Jährige bisher meist starke Leistungen. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 28 Einsätze, in denen er vier Tore erzielte.

WIE GEHT ES WEITER? Fulham ist zuversichtlich, dass man Palhinha noch mindestens eine weitere Saison halten kann. Diese Entschlossenheit könnte im Sommer aber eben unter anderem von Liverpool auf die Probe gestellt werden.