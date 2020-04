FC Liverpool zeigt angeblich Interesse an Gladbach-Duo Marcus Thuram und Denis Zakaria

Dem FC Liverpool wird bereits seit geraumer Zeit Interesse an Denis Zakaria nachgesagt. Nun gerät wohl auch Marcus Thuram in den Fokus der Reds.

Der amtierende Champions-League-Sieger ist offenbar an einer Verpflichtung der beiden Gladbach-Profis Marcus Thuram und Denis Zakaria interessiert. Das berichtet der Express.

Während die Reds in jüngster Vergangenheit vermehrt mit Zakaria in Verbindung gebracht worden waren, sei laut des Berichts der Boulevardzeitung nun auch Thuram in den Fokus des Premier-League-Spitzenreiters geraten.

Gladbach: Marcus Thuram kam 2019 aus Guingamp

Weiter heißt es, dass sich die Ablösesumme für den französischen U21-Nationalspielers auf mindestens 50 Millionen Euro belaufen soll. Vertraglich ist der Stürmer noch bis 2023 an Gladbach gebunden.

Thuram war erst im vergangenen Sommer aus Guingamp zum Team von Trainer Marco Rose gestoßen, überzeugte jedoch auf Anhieb: In bislang 33 Pflichtspielen war der Franzose bereits an 19 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, neun Assists).