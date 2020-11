FC Liverpool gegen Manchester City weiter ohne Thiago

Gegen Everton verletzte sich Mittelfeldspieler Thiago. Auch beim Spitzenspiel gegen Manchester City wird der Spanier Liverpool fehlen.

Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Meister muss im Topspiel der Premier League weiter auf den ehemaligen Münchner Thiago verzichten.

"Thiago kommt nicht zurück", sagte Klopp vor dem Duell bei : "Er ist noch nicht im Training. Wir müssen bei ihm von Tag zu Tag schauen." Der Mittelfeldspieler hatte sich vor gut zwei Wochen gegen den eine Knieverletzung zugezogen.

Liverpool-Trainer Klopp: Spiel gegen ManCity "kein Decider"

Vor den Cityzens hat Klopp höchsten Respekt, der 53-Jährige erwartet am Sonntag (17.30 Uhr im LIVE-TICKER ) "das schwierigste Spiel der Welt". Sein Team müsse "mutig sein und gleichzeitig mit allem was sie haben verteidigen. Wir müssen unser bestes Spiel auf den Platz bringen, nur so haben wir eine Chance."

Mehr Teams

Derzeit führt Liverpool die Tabelle der Premier League an, Manchester liegt mit fünf Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf Platz zehn. Vorentscheidenden Charakter erkennt Klopp in der Partie dennoch nicht. "Es ist kein Decider", sagte der deutsche Teammanager eindringlich: "Es sind noch so viele Spiele. Egal was am Sonntag passiert, entscheidet nicht die Liga. Dafür können in diesem verrückten Jahr zu viele außergewöhnliche Dinge passieren."