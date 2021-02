FC Liverpool vs. FC Everton live: Die Premier League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In Liverpool kommt es zum Stadtderby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton. Alle Infos zur TV-Übertragung gibt es hier.

Der FC Liverpool empfängt in der Premier League den FC Everton. Das Merseyside Derby gibt es heute um 18.30 Uhr. Austragungsort ist das Stadion an der Anfield Road.

Die Titelverteidigung in der Premier League hat Liverpools Coach Jürgen Klopp bereits abgeschrieben, es geht nur noch um die Qualifikation für die Champions League. Und selbst diese ist nach der jüngsten Formkrise in Gefahr. Immerhin: In der Königsklasse winkt in der laufenden Saison nach dem 2:0-Hinspielsieg gegen RB Leipzig der Einzug ins Viertelfinale.

Von der europäischen Bühne träumt auch der FC Everton mit Trainer Carlo Ancelotti. Vor dem direkten Duell liegt Everton nur drei Zähler hinter den Reds - und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.

Der FC Liverpool und der FC Everton treffen im Stadtderby aufeinander. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie.

FC Liverpool vs. FC Everton: Das Wichtigste kompakt

BEGEGNUNG FC Liverpool vs. FC Everton WETTBEWERB Premier League, 25. Spieltag DATUM 20.02.2021 I 18.30 Uhr ORT Stadion an der Anfield Road, Liverpool AUSGANGSLAGE FC Liverpool: 24 Spiele, 40 Punkte, 6. Platz

FC Everton: 23 Spiele, 37 Punkte, 7. Platz PREMIER-LEAGUE-FORM (LETZTE 5 SPIELE) FC Liverpool: 2 Siege, 0 Unentschieden, 3 Niederlagen

FC Everton: 1 Sieg, 1 Unentscheiden, 3 Niederlagen

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt Euch das Spiel nicht entgehen lassen? Verständlich! Deshalb liefert Euch Goal alle Informationen dazu, wer die Begegnung zeigt.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Übertragung im TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat in Deutschland die Übertragungsrechte für die Premier League inne. Entsprechend ist die Partie live und exklusiv dort zu sehen.

Um 18.15 Uhr beginnt auf Sky Sport 1 die Vorberichterstattung zum Spiel, Kommentator ist Toni Tomic. Als Einstimmung auf das Derby zeigt Sky bereits heute Mittag um 12.20 Uhr eine Dokumentation zum Merseyside Derby.

Da die Begegnung exklusiv im Pay-TV zu sehen ist, müsst Ihr für das Spiel zahlen. Die Premier League ist bei Sky Teil des Sport-Paketes, zu dem auch unter anderem die Champions League oder die Formel 1 gehören.

Für Neukunden liegt das günstigste Angebot für das Sport-Paket derzeit bei 17,50 Euro im Monat. Nicht darin enthalten ist die deutsche Bundesliga, diese ist in ein anderes Paket ausgelagert. Wenn ihr das komplette Sport-Angebot von Sky inklusive des deutschen Oberhauses sehen wollt, kostet euch das aktuell 30 Euro im Monat.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wer unterwegs ist oder generell lieber Streamingdienste nutzt, der muss auf das Spiel natürlich nicht verzichten. Wir sagen Euch, wie und wo Ihr das Spiel streamen könnt.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer bereits ein Sport-Paket gebucht hat, der hat die Möglichkeit, die Partie über Sky Go zu sehen. Der Dienst ist im Abo enthalten und beinhaltet alle Inhalte, die durch das abgeschlossene Abonnement abgedeckt sind. Wer also Sky-Kunde ist, aber kein Sport-Paket gebucht hat, der kann das Spiel auch nicht über Sky Go sehen.

Technisch ist Sky Go sowohl über das Smartphone oder Tablet nutzbar als auch über den Computer. Bei Letzterem ist aber ebenfalls eine App notwendig, die Nutzung über Browser ist seit einiger Zeit nicht mehr möglich.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Doch es gibt auch die Möglichkeit, ohne bestehendes Sky-Abo die Partie zu verfolgen. Die Lösung heißt Sky Ticket.

Sky Ticket ist der hauseigene Streamingdienst des Senders, der jedem offen steht. Grundsätzlich gibt es zwei Ticket-Oberkategorien: Serien & Filme und Sport. Für die Partie zwischen Liverpool und Everton wird natürlich ein Sport-Ticket benötigt.

Hierbei habt Ihr die Wahl zwischen drei Supersport-Tickets und dem "Sport Monat"-Ticket. Mit den Supersport-Tickets habt Ihr Zugriff auf alle Sport-Inhalte von Sky. Ihr könnt euch entscheiden zwischen einem Tagesticket für 14,99 Euro, einem Monatsticket für 29,99 Euro sowie dem Jahresticket. Für dieses zahlt Ihr umgerechnet zwar nur 19,99 Euro im Monat, jedoch ist der Gesamtbetrag für die zwölf Monate sofort fällig.

Am günstigsten wäre hier das "Sport Monat"-Ticket. Dieses kostet 9,99 Euro im Monat und ist auch monatlich kündbar. Der Nachteil ist, dass Ihr keinen Zugriff auf die Einzelspiele der Bundesliga und der Champions League sowie auf die Formel-1-Inhalte habt. Die Premier League hingegen ist auch hier Teil des Angebots.

Anders als Sky Go ist Sky Ticket zusätzlich zu Smartphone und PC auch noch auf vielen weiteren Geräten nutzbar. Dazu zählen etwa Smart-TVs, TV-Sticks oder Konsolen. Eine Übersicht gibt es hier.

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Übertragung heute in der Übersicht

Zeit: ab 18.15 Uhr

ab 18.15 Uhr TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Streaming: Sky Go und Sky Ticket

Sky Go und Sky Ticket Kommentator: Toni Tomic

FC Liverpool vs. FC Everton: Der LIVE-TICKER von Goal

Die perfekte Ergänzung zur Übertragung ist der LIVE-TICKER von Goal. Dort entgeht Euch nichts - kein Tor, kein Elfmeter, kein Platzverweis.

Zum LIVE-TICKER

FC Liverpool vs. FC Everton: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff ist mit den Aufstellungen zu rechnen. Sobald sie raus sind, seht Ihr sie hier.