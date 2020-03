Besiktas veräppelt Liverpool nach Ende des "Invincibles"-Traum

Der türkische Topklub hat den englischen Tabellenführer nach dessen erster Premier-League-Niederlage der laufenden Saison am Samstag in Watford (0:3) auf den Arm genommen.

Auf Twitter postete Besiktas am Sonntag ein Foto seiner Meistermannschaft aus der Spielzeit 1991/92 - das einzige Team, das in der bis dato das Kunststück vollbrachte, eine komplette Saison lang ungeschlagen zu bleiben.

"Das ist ein elitärer Kreis, oder Arsenal?", frotzelte der Klub aus Istanbul in Richtung Liverpool. Arsenal war als bisher einzige Premier-League-Mannschaft in der Saison 2003/04 ungeschlagen Meister geworden.

Turkish League Season 91/92 unbeaten champions. The sole “invincibles” of Turkey.



There’s levels to this, ain’t there @Arsenal pic.twitter.com/GgRJKCywTO