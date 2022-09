FC Liverpool: Vorstoß bei Enzo Fernández von Benfica angeblich geplant

Benfica könnte bald das nächste Top-Talent verlieren. Der FC Liverpool soll an Enzo Fernández interessiert sein.

Plant der FC Liverpool den nächsten Großeinkauf? Laut der portugiesischen Zeitung O Jogo wollen die Reds kurz- oder mittelfristig bei Benfica wegen Enzo Fernández vorstellig werden.

Die Karriere des 21 Jahre alte Argentiniers nahm in den vergangenen Monaten rasant Fahrt auf. Nach seinem Wechsel im Juli von River Plate aus Buenos Aires nach Lissabon netzte der offensive Mittelfeldspieler in den bisherigen 13 Saisonspielen wettbewerbsübergreifend dreimal ein. Als Lohn dafür feierte er im Laufe dieser Woche gegen Honduras (3:0) sein Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft und darf nun auf eine WM-Nominierung hoffen.

Fernández-Ausstiegsklausel liegt bei 120 Millionen Euro

Fernández, den Benfica für zwölf Millionen Euro holte, denkt laut O Jogo momentan aber nicht an einen schnellen Abschied. In seinem bis 2027 befristeten Vertrag ist zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro verankert.

In den vergangenen Jahren hat Benfica durch den Verkauf seiner Top-Talente ordentlich Kasse gemacht. João Félix wechselte für 127 Millionen Euro zu Atlético Madrid, Rúben Dias für 71 Millionen Euro zu Manchester City und Darwin Núñez für rund 100 Millionen Euro zum FC Liverpool.