Bericht: FC Liverpool beobachtet PSV-Talent Donyell Malen

Der FC Liverpool hat auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar auch Supertalent Donyell Malen von der PSV Eindhoven ins Auge gefasst.

Champions-League-Sieger hat wohl ein Auge auf Megatalent Donyell Malen von der geworfen. Dies berichtet das Portal Calciomercato.

Demnach sind die Reds auf der Suche nach einem jungen Mittelstürmer, der Roberto Firmino perspektivisch Konkurrenz machen soll. Der 20-jährige Malen würde dabei perfekt ins Profil passen.

Donyell Malen trifft in EM-Quali gegen DFB-Team

Wettbewerbsübergreifend erzielte Malen in der aktuellen Saison zehn Tore in 13 Spielen, zudem traf er beim 4:2 in der EM-Quali gegen direkt bei seinem Debüt für die .

Malen war im Sommer 2017 für rund 600.000 Euro von der U23 des nach Eindhoven gewechselt, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.