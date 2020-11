FC Liverpool: Diogo Jota sauer wegen seines Ratings bei FIFA 21

Bei den Reds hat Neuzugang Diogo Jota voll eingeschlagen. Umso verwunderter ist der Portugiese von seinem Rating bei FIFA 21.

Der portugiesische Nationalspieler Diogo Jota (23) hat sich öffentlich über sein Rating bei FIFA 21 beschwert. Im Sommer wechselte der Angreifer für knapp 45 Millionen Euro Ablöse von den zum Premier-League-Meister und überzeugte dort seitdem mit sieben Toren in elf Pflichtspielen. Er bemängelt, dass in seine Gesamtstärke in der beliebten Fußballsimulation von EA Sports mit 80 im Vergleich zum Vorgänger FIFA 21 unverändert blieb.

Jota kritisierte bei TVI die Spieleentwickler: "Ich glaube, sie waren von meinem Wechsel nach Liverpool überrascht. Sie dachten, ich würde bei den Wolves bleiben und haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Eigenschaften meiner Karte zu verbessern."

FC Liverpool: Digogo Jota hofft auf 99er-Karte von FIFA

Der vielseitige Angreifer kann das nicht nachvollziehen. Schließlich lieferte er 2019/20 auch im Dress der Wolves ab, erzielte 16 Treffer und gab 6 Vorlagen in 48 Partien. "Obwohl ich einer der besten Torschützen in der war, machten sie sich leider nicht die Mühe, meine Karte zu ändern", klagte der Linksaußen.

Jota gab an, dennoch gerne selbst FIFA zu zocken und hofft nun vom Spielhersteller auf eine Entschuldigung der besonderen Art - eine große Karte mit 99er-Bewertung, wie sie anderen Spieler auch schon zugeschickt bekamen: "Solange sie mir meine 99er Karte schicken, bin ich glücklich."