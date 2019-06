FC Liverpool: Bayern München blieb angeblich bis zum Schluss an Sepp van den Berg dran

Der versuchte offenbar, noch während des Medizinchecks den Transfer von Sepp van den Berg von PEC Zwolle zum zu unterbinden und ihn stattdessen nach München zu locken. Dies berichtet The Times.

So sollen die Verantwortlichen des Rekordmeisters am Mittwoch die Vertreter des 17-Jährigen mit Anrufen bombardiert haben. Van den Berg befand sich zu diesem Zeitpunkt schon an der Merseyside, um einen Vertrag bei den Reds zu unterschreiben.

Am heutigen Donnerstag verkündete der FC Liverpool die Verpflichtung des niederländischen Talents. Über die Ablöse und die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Welcome to Liverpool FC, Sepp 🙌 #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg 🔴 https://t.co/Mf8uphGrAY