FC Liverpool: Entscheidung für Atletico-Spiel war laut Bürgermeister "skandalös"

In der Diskussion um das Champions-League-Spiel zwischen dem und hat nun auch Liverpools Bürgermeister Steve Rotheram die damalige Entscheidung harsch kritisiert.

"Wenn sich Menschen als direkte Folge eines Sportereignisses, von dem wir glauben, dass es nicht hätte stattfinden dürfen, mit Coronavirus infiziert haben, ist das skandalös", sagte Rotherham im Interview mit der BBC.

Am 11. März spielten Liverpool und Atletico an der Anfield Road vor 52.000 Zuschauern, 3000 davon aus Madrid. In waren zu diesem Zeitpunkt bereits erste Ausgangssperren in Kraft getreten.

The Government should have listened to experts like @johnrashton47 and stopped the Liverpool vs Atletico Madrid game from happening.



Instead 3000 fans were allowed to travel from Madrid.



Now, 5 of our 6 local authorities have higher infection rates than the UK average. pic.twitter.com/cIVG9FWuVH