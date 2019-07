FC Liverpool: Alisson Becker erhält neue Trikotnummer

Torhüter Alisson Becker wird künftig mit der Nummer 1 auf dem Rücken für den auflaufen. Das teilte der Champions-League-Sieger wenige Tage vor dem Trainingsauftakt mit.

Der Brasilianer trug in der vergangenen Spielzeit noch die 13 auf dem Trikot, die Trikotnummer 1 war seit dem Abschied von Loris Karius, der auf Leihbasis in seine zweite Spielzeit bei gehen wird, frei.

