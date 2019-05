Trotz Bundesliga-Comeback: Muss Köln-Trainer Andre Pawlak bald wieder gehen?

Der 1. FC Köln ist nach nur einem Jahr in der zweiten Liga wieder aufgestiegen. Trotz des Erfolgs könnte Trainer Pawlak die Mannschaft bald verlassen.

Das Kölsch floss in Strömen, aus den Boxen wummerten Ballermann-Hits und Karnevalsmusik, die Sause im Partybus endete für Kölns -Rückkehrer aber früher als geplant. Statt den sechsten Aufstieg ins Oberhaus auf der Heimreise im zur Disco umfunktionierten Mannschaftsbus zu feiern, zog es die Profis des in eine Szene-Bar in der Nürnberger Altstadt. "Wir fahren zurück, wenn wir ausgeschlafen sind", kündigte Trainer Andre Pawlak die spontane Änderung der Partypläne an, ehe seine Spieler in ihren rot-weißen "Widder do!"-Shirts die Nacht zum Tage machten.

Eine turbulente wie seltsame Saison, in der vieles schiefgelaufen war, konnte das 4:0 (3:0) bei der SpVgg Greuther Fürth am drittletzten Spieltag und der damit verbundene Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft zumindest kurz vergessen machen. "Wir haben unser Ziel erreicht, nicht immer souverän, nicht immer mit Zauberfußball, aber jetzt sind wir überglücklich", jubelte Mittelfeldspieler Marco Höger.

1. FC Köln: Trotz Trainerwechsel zurück in die Bundesliga

Im März trat Präsident Werner Spinner nach einem Machtkampf mit Sportchef Armin Veh zurück, Ende April entließ Veh Trainer Markus Anfang trotz Tabellenführung nach vier Spielen ohne Sieg. Nur neun Tage nach dem Rauswurf war der Ex-Coach freilich noch präsent. "Klar, das alte Trainerteam hat einen riesigen Anteil daran. Wir hätten sicherlich auch mit ihnen den Aufstieg gepackt", sagte Höger.

Den finalen Schritt über die Ziellinie machte aber Interimstrainer Pawlak. "Markus Anfang hat hier einen Riesenjob gemacht bis zu seiner Entlassung. Von daher gebührt ihm sicher ein großer Anteil an dieser Geschichte", betonte aber auch der 48-Jährige, der als erster Trainer überhaupt in seinem allerersten Spiel gleich den Aufstieg einfuhr.

Ob für ihn in der nächsten Saison auch Spiele als Bundesligatrainer hinzukommen, ist fraglich. Pawlak traut sich die Rolle zu, aber "am Ende ist es nicht meine Entscheidung, was wir machen", sagte der bisherige U21-Coach bei Sky. Nach den verbleibenden beiden Zweitligaspielen werde er sich wie vereinbart mit Veh zusammensetzen: "Alles andere wird man dann sehen."

Hecking, Gisdol und Tedesco werden beim 1. FC Köln gehandelt

Die Liste an prominenten Namen, die rund ums Geißbockheim kursieren, ist lang. Nach Informationen des Express soll sich Veh schon am Freitag mit dem Noch-Gladbach-Trainer Dieter Hecking getroffen haben. In Andre Breitenreiter, Markus Gisdol oder Domenico Tedesco sind weitere arrivierte Trainer auf dem Markt.

Auf wen auch immer Vehs Entscheidung fällt - die Arbeit ist für den Sportchef damit noch lange nicht getan. Während der Angriff um Anthony Modeste, Simon Terodde und Jhon Cordoba zweifelsohne bundesligatauglich ist, war die schwache Defensive (41 Gegentore) oftmals schon in der 2. Liga überfordert. Verstärkungen werden dringend benötigt, doch erst muss ausgemistet werden: Stolze 29 Spieler stehen für die neue Spielzeit unter Vertrag.

Erstmal standen beim FC aber angenehmere Aufgaben auf dem Programm. "Wir werden in dieser Woche noch die eine oder andere Lokalität in Köln aufsuchen", kündigte der gebürtige Kölner Höger an. Passenderweise gab Pawlak seinen Aufsteigern Dienstag und Mittwoch trainingsfrei.