1. FC Köln in Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights – alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga trifft der 1.FC Köln auf Magdeburg. Wir erklären, wie Ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Der hat in der 2. schon sein großes Ziel erreicht: Durch den Sieg bei der Spielvereinigung hat der Effzeh schon am 32. Spieltag den direkten Wiederaufstieg perfekt gemacht. Trotz der 3:5-Pleite gegen Regensburg letzte Woche dürfen sich die Kölner nun sogar Zweitligameister nennen.

Am 34. Spieltag steht nun noch das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg an. Wie für die Kölner ist auch für die Gastgeber die Luft raus. Da die Magdeburger bereits fünf Punkte Rückstand auf Platz 16 haben, ist der Abstieg in die nicht mehr zu verhindern.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Magdeburg und dem 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir über Aufstellungen und erklären, wo Ihr LIVE-TICKER und die Highlights des Spiels findet.

1. FC Köln in Magdeburg: Alle Infos zum Spiel

Duell 1. FC Magdeburg - 1. FC Köln Datum Sonntag, 19. Mai 2019, 15.30 Uhr Ort MDCC-Arena, Magdeburg Zuschauer 25.000 Plätze

Köln in Magdeburg: Die heute live im TV sehen

Wie alle Spiele der 2. Bundesliga wird auch das Match zwischen dem 1. FC Köln und Magdeburg nicht im Free-TV übertragen. Seit Beginn der Saison 2017/18 hat der Pay-TV-Sender Sky die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga.

Dementsprechend wird auch das Spiel der Kölner in Magdeburg heute live bei Sky übertragen. Beginn der Vorberichterstattung ist um 14.30. Moderator Yannick Erkenbrecher wird durch die Übertragung führen und Euch auf alle neun Spiele aus Liga 2 einstimmen, die am Sonntag um 15.30 Uhr parallel laufen.

Magdeburg gegen Köln heute live im TV bei Sky

Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 2 beginnt dann ab 15.10 Uhr die spezifische Vorberichterstattung auf das Spiel der Kölner in Magdeburg. Torsten Kunde wird den Kick im Einzelspiel kommentieren.

Alternativ ist es auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD 1 auch möglich, die Konferenz zu schauen. Neben allen Highlights von Magdeburg – Köln werdet Ihr dort auch mit Szenen aller anderen Spiele der 2. Bundesliga versorgt.

Köln in Magdeburg: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Kunden von Sky ist es zudem möglich, das Spiel zwischen Magdeburg und Köln im LIVE-STREAM zu sehen. SkyGo ist hier der Schlüssel.

Parallel zur Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden an, die Inhalte auch online zu schauen. Heute unter anderem Magdeburg gegen Köln. Alles, was Ihr neben einem kostenpflichtigen Sky-Abo benötigt, ist eine Internetverbindung und die SkyGo-App.

Die App steht in allen gängigen Stores zum kostenlosen Download bereit (zum Beispiel Apple-Store oder Google-Play-Store) und ermöglicht, dass Ihr Köln gegen Magdeburg auch unterwegs anschauen könnt. Egal, ob auf Eurem Laptop, Handy oder Tablet.

Magdeburg gegen Köln heute im LIVE-TICKER verfolgen

Fans, die weder im Stadion sind noch die Möglichkeit haben, das Spiel der Kölner in Magdeburg live zu sehen, können auf einen der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz zurückgreifen. Auch Goal bietet einen solchen LIVE-TICKER an.

Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights informiert Euch der zuständige Tickerer zusätzlich auch über spannende Statistiken und Fakten rund um den 1. FC Köln und die Magdeburger.

Magdeburg gegen Köln: So seht Ihr die Highlights

Solltet Ihr das Spiel zwischen Magdeburg und Köln verpasst haben, könnt Ihr Euch problemlos im Nachgang die Highlights anschauen. Neben den klassischen Anlaufstellen wie "Alle Spiele, alle Tore" bei Sky beziehungsweise Sky Sport News HD im Free TV am Sonntag um 20.15 Uhr, könnt Ihr auch bei DAZN die Highlights aller Spiele der 2. Bundesliga sehen.

Schon 40 Minuten nach Spielende stehen die besten Szenen von Köln gegen Magdeburg auf DAZN zum Abruf bereit. Doch DAZN hat noch viel mehr Spitzensport im Programm. Unter anderem die , , , und live!

Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft kostet nur 9,99 Eurp pro Monat. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos und der Service ist jederzeit monatlich kündbar.

Magdeburg gegen Köln: Die Aufstellungen

