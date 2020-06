FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der 3. Liga

Am 33. Spieltag der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt Eintracht Braunschweig. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Aufstiegskampf in der 3. Liga: Am Dienstagabend empfängt der FC Ingolstadt im Audi-Sportpark Eintracht Braunschweig. Ab 19 Uhr rollt in der leeren Spielstätte der Ball.

Die Hausherren aus Ingolstadt sind trotz nach 32 Spieltagen weiter mitten im Aufstiegsrennen. Nur wenige Punkte trennen die Schanzer von einem direkten Aufstiegsplatz. Gegen Preußen Münster reichte es zuletzt jedoch nur für ein torloses Remis.

90+3' | 2:1



Dann ist Schluss! Die #Löwen zeigen erneut Moral und behalten die drei Punkte an der Hamburger Straße!#EBSSGA pic.twitter.com/erPo8uz6w6 — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) June 13, 2020

Braunschweig holte derweil gegen Sonnenhof Großaspach den nächsten Dreier und kommt damit auf 54 Punkte. In der Tabelle trennen die beiden Klubs somit lediglich vier Punkte.

Mehr Teams

Ihr wollt das Duell vs. Eintracht Braunschweig nicht verpassen? Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier die Aufstellung, sobald diese bekannt sind.

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig live sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel: FC Ingolstadt - Eintracht Braunschweig

FC Ingolstadt - Eintracht Braunschweig Wettbewerb: , 30. Spieltag

, 30. Spieltag Datum: 16. Juni 2020

16. Juni 2020 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig live sehen: Hier läuft das Spiel im TV

Für Free-TV-Zuschauer zunächst die schlechte Nachricht: Zwar überträgt die ARD ausgewählte Spiele der 3. Liga, das heutige Duell in Ingolstadt gehört jedoch nicht dazu. Stattdessen müssen alle Zuschauer auf den Pay-TV-Sender Magenta Sport ausweichen. Nur hier läuft das Spiel Ingolstadt vs. Braunschweig live und in voller Länge.

Ab 18.45 Uhr beginnt der Sportsender der Telekom mit der Vorberichterstattung, ehe die Partie um 19 Uhr angepfiffen wird. Im Einzelspiel begleitet dabei Oskar Heirler das Spielgeschehen als Kommentator.

Um das Spiel zu sehen, ist jedoch ein Abonnement notwendig. Für Telekom-Kunden gibt es das erste Jahr Magenta Sport kostenlos und anschließend ab 4,95 Euro.

Solltet Ihr nicht Kunde bei der Telekom sein, dann könnt Ihr Euch Magenta Sport für 16,95 Euro im Monat oder 9,95 Euro im Jahresabo holen. Weitere Infos zu den Paketen erhaltet Ihr hier.

Viele Zweikämpfe, viel wegverteidigt, kein Lucky Punch, aber eine echte Monster-Parade von Fabijan #Buntic 😳💥👊

Die Highlights aus #SCPFCI ⚽️🎥 Und damit geht der Blick auch schon nach vorne! #Schanzer pic.twitter.com/S4JR7qNIrb — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) June 14, 2020

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig: Das Spiel heute im LIVE-STREAM verfolgen

Nicht nur im TV ist die Telekom für die Übertragung verantwortlich. So seid ihr auch, wenn Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen wollt, auf Magenta Sport angewiesen,

Kosten und Übertragung sind dabei identisch mit dem TV-Programm. Vorteil des Streams: Ihr könnt auf Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop streamen und seid somit ungebunden.

Die App von Magenta Sport gibt es in den jeweiligen Stores für Euer Smartphone oder Tablet. Möchtet Ihr auf Eurem Laptop streamen, seid Ihr auf der Webseite des Anbieters an der richtigen Adresse.

Quelle: imago images

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig live: Immer aktuell mit dem LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen? Dann schaut doch mal bei unserem kostenlosen LIVE-TICKER vorbei. So bleibt Ihr auch ohne Übertragung im TV oder LIVE-STREAM immer auf dem Laufenden.

Hier gibt es für Euch Zusatzinfos, Statistiken und Analysen, kostenlos und brandaktuell. Somit verpasst Ihr keine wichtigen Szenen des Spielgeschehens. Den Ticker findet Ihr auf unserer Website oder in unserer App für Android und iOS.

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Aufstellungen

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der Partie.

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Bilanz

FC Ingolstadt (insgesamt 11 Duelle) Eintracht Braunschweig 3 Siege 6 2 Remis 2 6 Niederlagen 3 11 Tore 15

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig heute live: Die Übertragung in der Übersicht

FC Ingolstadt vs. Eintracht Braunschweig live...