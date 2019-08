FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - so läuft die Übertragung des DFB-Pokals

Der 1. FC Nürnberg gastiert im DFB-Pokal beim FC Ingolstadt. Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der ersten DFB-Pokalrunde trifft der FC Ingolstadt vor heimischem Publikum im Audi-Sportpark auf den 1. FC Nürnberg. Anstoß der Partie ist am Freitagabend um 20.45 Uhr .

Bereits siebenmal trafen beide Mannschaften bereits aufeinander. Die Bilanz spricht dabei klar für den 1. FC Nürnberg: Der Club gewann vier Duelle, zweimal trennten sich beide Teams unentschieden und lediglich einmal konnte der die Partie für sich entscheiden.

Wer gewinnt am Freitagabend? Sicher ist, dass sowohl Ingolstadt als auch Nürnberg bereits voll im Saft stehen. Während der FCI in der 3. Liga bereits vier Spiele absolviert hat, hat der FCN in der 2. Bundesliga zwei Partien hinter sich. Die Ausbeute: Ingolstadt holte drei Siege und ein Remis, Nürnberg gewann und verlor jeweils einmal.

FC Ingolstadt oder - Wer zieht in die nächste Runde des DFB-Pokals ein? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Startformationen sowie über unseren LIVE-TICKER.

FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg: Das DFB-Pokalduell in der Übersicht

: FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV verfolgen - So geht's!

Während der FC Ingolstadt den DFB-Pokal noch nie in den Händen halten durfte, gewann der 1. FC Nürnberg die goldene Trophäe bereits viermal - zuletzt in der Saison 2006/2007. Heute wie auch damals zählen beide Teams nicht gerade zum Favoritenkreis. Zu sehen wer in die nächste Runde einzieht, wird dennoch spannend. In diesem Abschnitt soll es daher um die TV-Übertragung gehen.

Drei Sender haben sich die Rechte am DFB-Pokal in dieser Saison gesichert - Sky, ARD und Sport 1. Während Sky alle 63 Partien des Wettbewerbs live im Pay-TV überträgt, zeigen die ARD und Sport 1 nur ausgewählte Spiele im Free-TV.

Das Erste überträgt insgesamt neun Duelle live im Free-TV - beginnend am Montagabend mit Energie Cottbus vs. . Sport 1 hat sich die Übertragungsrechte an insgesamt vier Partien gesichert, die allesamt im Free-TV laufen werden - beginnend heute Abend mit KFC Uerdingen vs. .

Da sich die ARD und Sport 1 in der ersten Runde für andere Spiele in der Live-Übertragung entschieden haben, wird FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Sky zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg heute live im Pay-TV

Sky ist heute Abend Eure einzige Option, wenn Ihr das Duell im DFB-Pokal live im TV verfolgen wollt. Der Bezahlsender überträgt FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg live und exklusiv im Pay-TV. Der Name verrät es schon: Nur wer im Besitz eines Sky-Abonnements ist, kann die Partie heute Abend live im TV bei Sky verfolgen.

Bereits um 20.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Duell in Ingolstadt. Das Einzelspiel FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg erlebt Ihr auf den Sendern Sky Sport 5 und Sky Sport 5 HD . Jaron Steiner kommentiert die Partie für Euch.

Das Einzelspiel reicht Euch nicht aus? Dann empfehlen wir Euch die Konferenz auf Sky . Diese beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten und wird von Britta Hofmann moderiert. Auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD verpasst Ihr sowohl keinen Treffer zwischen Ingolstadt und Nürnberg als auch keine Entscheidung der Duelle auf den anderen Plätzen, die ebenfalls um 20.45 Uhr angepfiffen werden. In der Konferenz sitzt Sven Schröter für FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg am Mikrofon.

Alle Freitagabendspiele (20.45 Uhr) des DFB-Pokals bei Sky im Überblick:

KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund (Einzelspiel auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD)

vs. (Einzelspiel auf Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD)

FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg

DFB-Pokal: FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Ja, das geht! Zusätzlich zur TV-Übertragung bei Sky wird das Duell zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg im LIVE-STREAM im Internet übertragen. Darum soll es in diesem Abschnitt gehen.

Sky Go zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky heute Abend Eure erste Anlaufstelle. Der Bezahlsender überträgt FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky, für welchen jeder Sky-Kunde einen Log-in erhält. Nur mit einem Abonnement des Bezahlsenders ist Sky Go nutzbar.

Der LIVE-STREAM startet analog zur TV-Übertragung. Auch alle anderen Details bleiben gleich. So könnt Ihr bei Sky Go sowohl Ingolstadt vs. Nürnberg im Einzelspiel oder in der Konferenzschaltung mit allen anderen Partien im LIVE-STREAM erleben.

Verfügbar ist Sky Go als App für Euren Laptop / Computer. Für die Nutzung auf Eurem Handy oder Tablet findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App in den gängigen Portalen zum Download:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg heute im LIVE-STREAM

Sky hat noch eine weitere Option für Euch parat. Wollt Ihr kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse. Denn Sky Ticket zeigt FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg im LIVE-STREAM .

Sky Ticket ermöglicht es Euch, den Bezahlsender für einen kürzeren Zeitraum zu abonnieren. Das Monatsticket für das Sportpaket, welches Ihr benötigt, um den DFB-Pokal sowie die 1. und 2. im LIVE-STREAM erleben zu können, kostet 9,99 Euro im ersten Monat. Anschließend bezahlt Ihr 29,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Reicht Euch ein Tagesticket bereits aus, bekommt Ihr das 24-Stunden-Ticket für 9,99 Euro . Für mehr Informationen schaut Ihr am besten auf der Website von Sky Ticket vorbei.

DFB-Pokal: FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das DFB-Pokalduell beider Mannschaften leider weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch: Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg bleibt Ihr stets auf Ballhöhe.

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch vor und während der Partie mit allen wichtigen Zahlen, Daten und Fakten. Mit unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine Chance, kein Tor und erst recht keine Entscheidung.

Das Beste daran? Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese steht in den gängigen Portalen zum Download bereits:

DFB-Pokal - FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg: Die Aufstellungen

Die beiden entscheidenden Fragen vor dem Anstoß: Welche elf Spieler schickt der FC Ingolstadt von Beginn an aufs Feld? Wer steht beim 1. FC Nürnberg in der Startelf? Wenn beide Teams ihre Aufstellungen knapp eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt heute FC Ingolstadt vs. 1. FC Nürnberg? Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick